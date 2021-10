Andrea Roncato e Simone Gianlorenzi, ex e marito Stefania Orlando/ “Tutto surreale..”

Andrea Roncato e Simone Gianlorenzi sono l’ex marito e il marito di Stefania Orlando, la conduttrice oggi protagonista della nuova edizione di “Tale e Quale Show 2021”. La conduttrice in passato è stata sposata con Andrea Roncato; un grande amore che però si è concluso con una serie di strascichi che ancora oggi tengono banco sui settimanali di gossip e non solo. Il motivo? La fine del loro matrimonio raccontata in maniera completamente differente dai diversi interessati. Con la partecipazione di Stefania Orlando al Grande Fratello Vip si sono nuovamente riaccesi i riflettori sul matrimonio con l’ex marito Andrea Roncato. Anche se la showgirl ha cercato di tenersi ben lontana dal chiacchiericcio, la situazione è degenerata quando Andrea Roncato ospite da Barbara d’Urso ha rivelato che il matrimonio è terminato per un tradimento.

Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, ha prontamente difeso la moglie dicendo: “io sono rimasto molto male perché quest’uscita di Andrea è avvenuta in un momento in cui Stefania Orlando non si può difendere. Non capisco perché ne ha parlato adesso dopo più di vent’anni. Mi sembra tutto surreale, prima con Andrea mangiavamo allo stesso tavolo. Andrea ha ritrattato tutto, ha raccontato una versione totalemente inedita sulla rottura con Stefania. A Verissimo sei anni fa, aveva detto tutt’altro”.

Andrea Roncato e Stefania Orlando perchè si sono lasciati?

Come mai è finito il matrimonio fra Stefania Orlando e Andrea Roncato? A mettere i puntini sulle ‘i’ ci ha pensato proprio Simone Gianlorenzi, il secondo marito della conduttrice. “I motivi della separazione sono altri” – ha tuonato Gianlorenzi precisando – “l’altra persona di Stefania è stata solo una conseguenza. Dire che Stefania è una ex moglie ingombrante non è bello, abbiamo passato tanto tempo insieme. Per sapere i veri motivi del loro divorzio basta riguardare l’intervista di Andrea a Verissimo sei anni fa. L’ho pubblicata sul profilo Instagram di Stefania”.

Nel filmato pubblicato da Gianlorenzi sui social, infatti, si sente Andrea Roncato confessare a Silvia Toffanin i reali motivi che hanno causato la fine dell’idillio con Stefania Orlando: “il nostro matrimonio è finito perché purtroppo ho fatto uso, per poco tempo, di cocaina. Uscivo la sera e non ero fedele. Ma oggi con Stefania siamo una famiglia, lei mi consiglia sulle fidanzate e io vado d’accordo con il suo fidanzato Simone”. Al momento Roncato non ha mai replicato alla cosa!



