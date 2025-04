Andrea Roncato ha spesso parlato del rapporto che ha avuto con la sua ex moglie Stefania Orlando. Quello tra di loro è stato un matrimonio segnato dai tradimenti della donna, a quanto ha raccontato l’attore: “Se Stefania Orlando mi ha tradito? Non lo so. Io non ho mai indagato, se devo essere sincero“. Eppure in passato si era espresso categoricamente, confermando che la famosa opinionista lo aveva tradito con altri uomini. Qualche tempo fa, in una confessione a Caterina Balivo aveva fatto un passo indietro, dichiarando che quando ci sono atti di infedeltà vuol dire che la colpa è di tutti e due.

“Io me le sono prese le mie responsabilità“, aveva detto Andrea Roncato a La Volta Buona, dicendo di essere convinto che se in un matrimonio c’è l’amore, l’idea di tradire non sfiora per nulla le persone al suo interno. Ma perchè è finita la relazione tra Stefania Orlando e Andrea Roncato? A tal proposito l’attore si è mostrato piuttosto vago e non ha mai voluto spiegare a fondo le ragioni di questa fine. “Se ne è andata e, evidentemente, aveva i suoi problemi. Avrà avuto i suoi interessi. Sono cose sue“, aveva detto sempre a Caterina Balivo.

Andrea Roncato, parla Stefania Orlando: “Ci è andato giù pesante“

A La Volta Buona, Andrea Roncato aveva spiegato che ad un certo punto l’ex moglie Stefania Orlando era uscita di casa per andarsene con un altro uomo. Eppure cerca di non approfondire ulteriormente la questione, dicendo che lei sa la verità e che a lui ad oggi non interessa sapere nient’altro. Insomma, l’attore sfugge a qualsiasi ipotesi, forse per protezione personale o per amor di privacy. Certo è che nel frattempo Stefania Orlando non ha voluto rispondere a quanto dichiarato dall’ex marito anche se diversi anni fa, negli studi di Barbara d’Urso, la donna aveva detto di aver molto rispetto della sua famiglia e di essere rimasta male per le brutte frasi che l’attore ha riservato nei suoi confronti: “Ci è andato giù pesante, l’Andrea che conoscevo non era così“.