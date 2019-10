Andrea Roncato e Stefania Orlando/ “Si sono chiusi nel camerino di uno studio tv e..”

Incontro “segreto” tra Andrea Roncato e Stefania Orlando. Lo rivelano recenti gossip, secondo cui sarebbero tornati a parlarsi dopo la fine del loro matrimonio. Pare che negli studi televisivi di un programma molto noto i due si siano incrociati. Ne parla il settimanale Spy, in particolare la rubrica Il Ficcanaso, spiegando che l’incontro è stato del tutto casuale. Ma i due ex coniugi non erano soli. Chi ha assistito alla scena racconta che Andrea Roncato e Stefania Orlando si sarebbero chiusi all’interno di un camerino e avrebbero avuto un confronto, al termine del quale sarebbero usciti dalla stanza con gli occhi lucidi. I due, che si erano separati in modo turbolento, non hanno mai nascosto affetto e stima reciproca. Secondo il settimanale, avrebbero avuto modo di chiarirsi una volta per tutte. Il passato era comunque alle loro spalle, visto che attualmente sono entrambi felicemente sposati con nuovi partner. Ma evidentemente questo incontro-confronto è servito a mettere una pietra sopra a quegli strascichi post divorzio.

ANDREA RONCATO E STEFANIA ORLANDO, INCONTRO IN UN CAMERINO MA…

Ma l’attuale moglie di Andrea Roncato non gradirebbe la presenza dell’ex moglie Stefania Orlando nella vita del marito. Ne parla sempre il settimanale Spy, riportando quanto si vocifera. Nicole Moscariello sarebbe gelosa del marito al punto tale di impedirgli di avere qualunque tipo di rapporto con l’ex moglie. Ma in sua assenza sarebbe avvenuto un confronto che nessuno evidentemente aveva previsto. E chissà come ha reagito alla notizia la moglie di Andrea Roncato. Di sicuro la storia d’amore tra il marito e Stefania Orlando è stata una delle più intense, anche se il loro matrimonio durò solo due anni. La separazione fu causata dalla vita sregolata dell’attore, che all’epoca faceva uso di cocaina. Anni dopo l’attore ha ammesso che quella è stata la causa della rottura con la moglie, a cui la sua dipendenza creò non poche sofferenze. Ma lei è sempre rimasta legata all’ex marito, fino all’arrivo di Nicole Moscariello. Il futuro del loro rapporto è tutto da scrivere, anche alla luce di quanto sarebbe accaduto.

