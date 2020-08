Andrea Roncato “GF Vip? Mai!”/ “Mia moglie Nicole non è gelosa di Stefania Orlando”

Andrea Roncato era tra i papabili protagonisti del prossimo Grande Fratello Vip 2020 ma, a quanto pare, non sarà così. Non è la prima volta che l’attore rivela di non essere interessato al reality e di avere altre cose e altri progetti in ballo e anche al settimanale Nuovo ha confermato la sua assenza nel cast della nuova edizione del programma firmato da Alfonso Signorini. Attenzione però a non dire che il suo no è dovuto alla partecipazione di Stefania Orlando (sembra ormai certo il suo sì) perché non solo l’attore non ha niente contro la sua ex ma ammette anche che la moglie Nicole non è gelosa di lei e nemmeno delle altre sue ex perché non è interessata alla sua vita privata passata.

ANDREA RONCATO DICE NO AL GRANDE FRATELLO MA NON PER STEFANIA ORLANDO

In particolare, nell’intervista al settimanale Nuovo, Andrea Roncato ha confermato: “Grande Fratello Vip? Non ho mai accettato e neanche me lo hanno mai chiesto. I reality show non mi attraggono perché non li trovo adatti a me. Io e Stefania siamo sempre stati in ottimi rapporti. Però, dopo la nostra separazione, io ho preso un’altra strada e ho sposato un’altra donna. E anche lei si è risposata”. Il fatto che lui e Stefania non si stiano più frequentando quindi non è dovuto a screzi e problemi (“errori” che lui stesso ha confermato più volte) ma solo al fatto che le loro vite hanno preso strade diverse: “Assolutamente no. Nicole non è gelosa di nessuna ex e non gliene importa niente del mio passato sentimentale. Semplicemente oggi io ho altri pensieri…”.



