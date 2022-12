Andrea Roncato “Gigi Sammarchi? Nessun litigio”/ “Mia moglie? Ci siamo conosciuti…”

Andrea Roncato, noto attore italiano, è stato ospite quest’oggi de I Fatti Vostri, durante il consueto caffè di Rai Due: “Ho avuto sempre questa smania di esibirmi – ha esordito – a Natale recitavo il sermone, mio padre faceva il sagrestano e andavo a suonare in chiesa, avevo questa smania di commuovere gli altri o di attirare l’attenzione”. Su come è nato il sodalizio fra Andrea Roncato e Gigi Sammarchi: “Gigi e Andrea è nato in parrocchia. Giocavamo a basket nel campo della parrocchia, io suonavo il pianoforte e lui la chitarra, abbiamo messo su un gruppo rock, piano piano ci siamo conosciuti. Continuiamo ancora a fare serate assieme, ci siamo divertiti molto”.

“Molti ci hanno chiesto se abbiamo litigato ma non abbiamo mai litigato – ha continuato Andrea Roncato – abbiamo smesso per evitare di stancare il pubblico, poi a me piaceva anche recitare, mentre Gigi fa le serate con me e sta bene con me”. Sul loro esordio nel mondo dello spettacolo: “Abbiamo iniziato a fare piccoli sketch, poi delle cose nostre e siamo andati avanti. Chi ci ha scoperti? Fu Francesco Guccini a portarci a fare questo lavoro, ci fece andare in un locale, poi ci hanno iniziato a conoscere a Bologna e dintorni, fino a che il grande Ballandi, aveva fra gli altri Sandra Mondaini, la portò a vederci e fu di fatto lei a scoprirci”.

ANDREA RONCATO: “CON SANDRA MONDAINI ABBIAMO LAVORATO TRE ANNI”

“Abbiamo lavorato tre anni con lei in giro per l’Italia – ha continuato Andrea Roncato riferendosi alla grande Sandra Mondaini – aveva un grandissimo affetto, ci trattava come fratelli minori. A lei piaceva giocare a poker e tutte le volte ci vinceva tutto ciò che guadagnavamo, poi alla fine ce li abbonava”. Sul suo personaggio della mamma: “Piaceva tanto alla mamma, un po’ meno al babbo perchè faceva sempre una figura…”. Su Pupi Avati: “Rappresenta la svolta – ha detto Andrea Roncato – ho iniziato a fare l’attore e non più il comico, mi ha insegnato tantissimo, ho fatto tante cose, ho fatto una serie per Rai Uno insieme a grandi attori”.

Infine sul suo matrimonio con Nicole Moscariello: “Ci siamo conosciuti in maniera particolare. Lei è mamma di una giovane attrice molto brava. Ho fatto un film con lei, faceva la mia figliastra, poi la sera abbiamo mangiato la pizza assieme. Lei l’aveva messa in guardia, poi ci siamo conosciuti e ha cambiato idea, e scherzo sempre dicendole che si è sacrificata per salvare sua figlia”.











