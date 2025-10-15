Andrea Roncato si è raccontato oggi a La Volta Buona ponendo l’accento sul tema dell’amore: “Ecco chi c’è nel mio cuore…”.

Una comicità sempre diversa tra gli innumerevoli ruoli vissuti sul set, Andrea Roncato ha però tanto da raccontare anche a proposito della sua vita privata soprattutto quando il tema di fondo è l’amore. Oggi a La Volta Buona l’attore ha svelato il suo modo di gestire le relazioni ormai concluse, ponendo l’accento sulla sua incapacità di serbare rancore quando si giunge ai titoli di coda. “Anche se le cose finiscono male non porto rancore, non sono vendicativo; se hai voluto bene ad una persona resta. Nel mio cuore chi c’è a parte mia moglie? Mia nipote, i miei cari… Le ex? Loro non ci sono, ho un cuore solo non posso esagerare”.

Eppure, pur escludendo gli amori dal passato dal suo cuore – oggi tutto per gli affetti principali – nella memoria di Andrea Roncato è indelebile il suo primo amore, la donna con la quale ha vissuto esperienze di vita che assicura di non poter mai dimenticare. “Il primo amore non si scorda mai? E’ vero, innanzitutto eravamo giovani e siamo stati insieme 10 anni. Ha fatto cose importanti, ha tenuto per mano mio padre che stava morendo quando io non c’ero. Dormivamo nel lettone insieme con mamma per non farla sentire sola…”. L’attore ha poi aggiunto: “Si chiama Maria Laura, abbiamo fatto cose importanti insieme”.

Andrea Roncato a La Volta Buona: “Mia moglie Nicole mi ha maturato…”

L’attenzione a La Volta Buona non può che spostarsi poi sull’attualità al fianco di sua moglie Nicole: “Mi ha cambiato la vita in meglio, mi ha maturato; bisognerebbe farlo prima”. Andrea Roncato ha poi raccontato: “Mi ha insegnato a non dover dimostrare nulla, sono consapevole di pregi e difetti e non ho bisogno di nient’altro; so quello che valgo e quello che non valgo”. Parole importanti e che mettono in evidenza come l’amore possa risultare salvifico non solo dal punto di vista emotivo ma soprattutto per la crescita personale e umana.