Andrea Roncato, il lutto doloroso condiviso con la moglie Nicole Moscariello: è morto il coniglietto Pippo. Messaggio di addio sui social...

L’attore Andrea Roncato e la sua compagna Nicole addolorati per la morte del coniglietto Pippo

E’ una giornata difficile per Andrea Roncato e sua moglie Nicole Moscariello. La coppia ha dovuto dire addio all’amato coniglio Pippo, che ormai consideravano a tutti gli effetti parte della famiglia. Il piccolo animaletto era malato da tempo e nelle scorse ore purtroppo ha smesso di vivere. Sui social, l’attore Andrea Roncato e la compagna Nicole Moscariello hanno condiviso un post sui rispettivi profili per salutare il piccolo Pippo, con un messaggio toccante ed emozionante.

La coppia ha ripercorso la malattia del coniglietto, sottolineando quanto fosse diventato a tutti gli effetti un componente della famiglia. “Qualcuno ti avrebbe potuto mangiare, qualcun altro usarti in laboratorio, ma per noi sei stato molto di più”, scrivono Andrea e Nicole. “Hai meritato ogni gesto d’amore anche se sei solo un coniglietto”, le parole della coppia.

Andrea Roncato, morto il coniglio Pippo: la malattia e il messaggio commosso scritto insieme alla moglie

Quindi il riferimento alla malattia e il triste aggiornamento sull’epilogo che né Andrea e Nicole avrebbero mai voluto. “Il tumore ti ha colpito e ti stai spegnendo. Potevamo far finire tutto in fretta, decidere per te, ma sarebbe stato egoistico”, scrivono ancora l’attore e la moglie. Proprio mentre scrivevano queste parole, a quanto dicono, il coniglio si è spento definitivamente.

“Sei stato parte della nostra famiglia e ti ricorderemo sempre”, il saluto commosso di Andrea Roncato e Nicole Moscariello. Tantissimi i messaggi ricevuti dalla coppia sotto il post pubblicato su Instagram. Messaggi di vicinanza e sostegno dopo il lutto che ha colpito l’attore e la sua dolce metà.

