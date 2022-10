Andrea Roncato, primo marito Stefania Orlando, perchè si sono lasciati?/ Tradimento..

Andrea Roncato e Stefania Orlando perchè è finito il matrimonio?

Andrea Roncato e Stefania Orlando: c’eravamo tanti amati, ma ad un certo punto la coppia si è lasciata prendendo strade diverse. Come mai? Un grande amore quello tra l’attore e conduttrice che sono convolati anche a nozze, anche se il matrimonio è naufragato due anni dopo. Nel 1999 le nozze e due anni dopo il divorzio tra i due. Il motivo? A distanza di anni è stato proprio l’attore a rivelarlo: “la signora se n’è andata, capita. Sul momento dissi che era colpa mia, che uscivo troppo la sera, che frequentavo compagnie sbagliate, dove girava la cocaina. Allora scrissero che ero finito nel tunnel della droga, quando mai, è stato un periodo, poi si è chiuso, non bevo alcolici, giusto mezzo bicchiere di Lambrusco”.

Andrea Roncato: "Mi pento di non essere padre"/ "Ho scritto poesia a figlio mai nato"

Non solo, l’attore ha anche rivelato il vero motivo della fine del matrimonio: “Stefania aveva un altro, Paolo Macedonio, punto. In questa storia non vedo santi né eroi, ci sono rimasto male sì, ma nemmeno più di tanto”.

Andrea Roncato e Stefania Orlando: matrimonio finito per…

La storia d’amore tra Andrea Roncato e Stefania Orlando è naufragata per un tradimento. A rivelarlo anni dopo è stato proprio l’attore che parlando di tradimento ha precisato: “si tradisce con qualcuno, è un cerchio, il conquistatore è pure cornuto e le corna bisogna portarle a testa alta. Non si muore per amore, solo se non si trova un amore per cui vivere”. Non solo, Roncato ci è andato giù pesante dicendo: “anche lei se n’è andata di casa perché si era innamorata di un altro uomo. Ho esagerato a prendermi sempre le colpe per salvarle la faccia”.

Stefania Orlando e l'aborto/ Il dramma:"Nel giro di pochissimo tempo l'ho perso"

Diciamo che Roncato non ha pronunciato parole di grande affetto per la ex: “dovrebbero smettere di definirla la ex di Andrea Roncato e dovrebbero invece chiamarla la moglie di Simone Gianlorenzi, il suo nuovo marito” parlando con poca classe anche della sua carriera – ” c’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi”.

LEGGI ANCHE:

Gianni Orlando, chi è il fratello segreto di Stefania/ "Da lei cerco un abbraccio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA