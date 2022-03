Andrea Roncato/ Rimpianto più grande? “Non avere figli, dolore ancora forte”

Andrea Roncato a 75 anni ha fatto un bilancio sulla sua vita, privata e professionale, rivelando al settimanale Chi alcuni momenti più dolorosi della sua carriera, ma anche i momenti più felici ammettendo: “A conti fatti direi che il bilancio è più che positivo. Ho fatto tanti errori, ma sono convinto che solo sbagliando si migliora”.

Andrea Roncato e Stefania Orlando perchè si sono lasciati?/ "È stata lei, messaggio e una chiamata..."

All’età di 75 anni Andrea Roncato non ha avuto paura di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, soprattutto nei confronti della critica che si è accorta di lui: “Soltanto quando ho iniziato a lavorare con registi come Gabriele Muccino, Pupi Avanti e Paolo Virzì. Prima venivo sempre guardato dall’alto in basso per il percorso artistico passato”.

Andrea Roncato, ex marito di Stefano Orlando/ "Non sono mai stato un bravo marito"

Andrea Roncato il rimpianto di non essere diventato padre

Andrea Roncato ha ammesso di aver sofferto molto per i pregiudizi dati dalla critica nei suoi confronti per via della sua carriera comica: “Si è portati a pensare che se fai ridere sei di seconda categoria, ignari del fatto che far ridere è molto difficile. Richiede una sensibilità maggiore”. Andrea Roncato a partire dal 2017 si è sposato con la sua seconda moglie Nicole Moscariello che: “È arrivata al momento giusto e mi ha fatto sentire per la prima volta in tutta la mia vita, me stesso”.

Uno dei più grandi rimpianti dell’attore è stato quello di non essere diventato padre: “Il dolore di non essere diventato padre è ancora forte. Quando avrei potuto, con la donna di allora, abbiamo deciso un aborto e per questo invito tutti a riflettere sull’importanza dell’essere umano. Anche prima della sua nascita”.

Andrea Roncato e Simone Gianlorenzi, ex e marito Stefania Orlando/ "Tutto surreale.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA