Andrea Roncato “Stefania Orlando non è una macchina”/ “Basta dire che è la mia ex!”

Andrea Roncato ha voltato pagina ormai da un po’ e lo stesso ha fatto Stefania Orlando che adesso sta provando a dare una svolta alla sua carriera partecipando al Grande Fratello Vip 2020. Fin qui niente di male se non fosse che l’attore è un po’ stanco di sentire che la conduttrice venga etichettata come la sua ex e anche di venire chiamato in causa ogni volta che si parla di lei o dell’attuale rapporto con il compagno Simone, e così, ospite a I Lunatici, ha deciso di rispondere alle domande su di lei commentando che la Orlando non è una macchina e che poi ad un certo punto si deve anche smettere di definirla la sua ex: “Stefania Orlando continuano a chiamarla l’ex moglie di Andrea Roncato, ma lei ha un marito, si chiama Simone, perché devono etichettarla come l’ex moglie di Roncato? Non è un oggetto, è una persona. E poi scrivono ancora che il nostro matrimonio finì per la droga. Non è vero, non lo facevo più quando mi sono sposato. L’ho fatto per un paio d’anni, perché frequentavo brutte compagnie”.

Andrea Roncato dice la sua su Stefania Orlando e su Moana Pozzi e poi…

Riguardo al suo passato da latin lover e della sua presunta liason con Moana Pozzi, Andrea Roncato ha detto la sua spiegando che fu lei a inserirla nel suo libro dandogli anche un buon voto: “Playboy lo siamo stati tutti e nessuno. Ho avuto la fortuna di fare molti film con bellissime donne. Qualcuna c’è cascata, molte no. Quel Roncato esiste nell’immaginario collettivo, la realtà è diversa… Moana Pozzi? Lei l’ha scritto, mi ha dato anche un bel voto, ne sono felice. Ma ho avuto storie più importanti nella mia vita, poi Moana non c’è più da tempo, bisognerebbe avere più rispetto per lei”.



