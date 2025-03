Andrea Roncato torna a parlare della fine del matrimonio con Stefania Orlando. Ieri, martedì 11 marzo, l’attore è stato ospite de La Volta Buona, concedendo una lunga intervista a Caterina Balivo. Con l’Orlando di nuovo sotto i riflettori grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, la conduttrice non ha potuto fare a meno di chiedergli della turbolenta fine della loro storia. Ma, facciamo un passo indietro. Stefania e Andrea si sono conosciuti nel 1993, agli inizi della carriera della gieffina come valletta. Nonostante la notevole differenza d’età (Roncato ha 20 anni in più dell’ex moglie) tra i due scoppia l’amore, iniziando una lunga storia d’amore.

Nel 1997 si sono sposati, ma, nel 1999, è arrivata la separazione dopo sette anni d’amore. Inizialmente i due sembravano essere rimasti in buoni rapporti, tanto da essere fotografati insieme anche anni dopo il loro divorzio. Roncato aveva dichiarato che avrebbe sempre voluto bene a Stefania, e quest’ultima aveva ribadito di provare un grande affetto nei suoi confronti. Tuttavia, le cose sono poi cambiate. Durante la partecipazione della 58enne al Grande Fratello Vip nel 2020, infatti, i due ebbero un duro scontro.

Andrea Roncato svela i veri motivi dietro il divorzio da Stefania Orlando: cos’ha detto

Quattro anni fa, ai tempi della partecipazione di Stefania Orlando al GF Vip 5, Andrea Roncato accusò l’ex moglie di averlo tradito e di essere andata a vivere con il suo presunto amante subito dopo la loro separazione. Dal canto suo, anche Stefania parlò dell’attore nella Casa, menzionando i suoi problemi di tossicodipendenza durante il loro matrimonio. A distanza di diversi anni, la Orlando ha scelto di partecipare per la seconda volta al GF come concorrente e il suo ex marito è tornato a parlare di lei.

Questa volta, però, l’attore non ha parlato di vero e proprio tradimento, pur lanciando comunque qualche frecciatina. “Non lo so se Stefania mi ha tradito. Penso però che quando ci sono tradimenti o un matrimonio finisce, la colpa è di entrambi, io me le sono prese le mie responsabilità. Lei è uscita di casa ed è andata a vivere con un altro, forse per l’affitto. Comunque lei sa la verità, io non voglio dirla e neanche m’interessa saperla”, ha detto a La Volta Buona. Insomma, Andrea ha usato dei toni più pacati rispetto al passato, lasciando intendere di non voler parlare dell’argomento. Ad ogni modo, l’attore oggi è felice al fianco di Nicole Moscariello, sposata nel 2017.