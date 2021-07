Andrea Roncato Vs Stefania Orlando/ “Carriera? In 20 anni ha venduto solo materassi”

Durante la partecipazione di Stefania Orlando al Grande Fratello Vip si è parlato nuovamente, dopo molto tempo, della sua relazione con Andrea Roncato. In quell’occasione, l’attore aveva avuto parole non carine nei confronti dell’ex moglie, scatenando qualche polemiche e botta e risposta a distanza. Tuttavia, le divergenze sembravano poi essersi appianate anche grazie ad una telefonata di Simone Gianlorenzi, attuale marito della Orlando. Eppure, attraverso le pagine del settimanale Nuovo, Roncato scaglia un nuovo dardo contro l’ex moglie. In particolare, l’attore ha tenuto a rispondere a chi ha messo a confronto la loro carriera: “C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi”, ha tuonato l’attore, lanciato una stoccata senza precedenti all’ex.

Andrea Roncato su Stefania Orlando: “Vorrei non fosse più definita mia ex moglie”

Andrea Roncato non si è limitato a queste dichiarazioni. Nel corso dell’intervista, è tornato anche a parlare della loro separazione: “Anche lei se n’è andata di casa perché si era innamorata di un altro uomo. Ho esagerato a prendermi sempre le colpe per salvarle la faccia”, ha tenuto a ricordare. Inoltre, ha ammesso di desiderare che la Orlando non venga più definita come la sua ex moglie, essendo ormai felicemente sposata con un altro uomo: “Dovrebbero smettere di definirla la ex di Andrea Roncato e dovrebbero invece chiamarla la moglie di Simone Gianlorenzi, il suo nuovo marito”. Attendiamo la replica della diretta interessata che, stando a quanto visto anche nella Casa del Grande Fratello Vip, non tarderà.

