Andrea Roncato vs Stefania Orlando/ “Lasciami in pace, io vittima di cyberbullismo”

Andrea Roncato, dopo la bufera scoppiata al Grande Fratello Vip, è tornato a parlare del suo rapporto con l’ex moglie Stefania Orlando. Qualche settimana fa l’attore è stato ospite di Barbara d’Urso a “Live – Non è la d’Urso”. In quell’occasione aveva detto che Stefania, sua moglie dal 1997 al 1999 (dopo quattro anni di fidanzamento), l’avrebbe lasciato per un altro. Parole dure che hanno ferito prontamente la ex moglie, tanto da farle pensare di abbandonare la casa del GF Vip, e hanno scatenato una vera e propria tempesta mediatica, con tanto di attacchi degli haters nei confronti di Roncato. Sulle pagine del settimanale Nuovo, Andrea ha chiesto solo una cosa alla ex moglie: “Con Stefania ci siamo detti addio ventidue anni fa e ora le chiedo solo di lasciarmi in pace…”, aggiungendo di non vuole più essere tirato in mezzo nei suoi discorsi.

Andrea Roncato: “Stefania lasciami in pace, vittima di cyberbullismo”

Andrea Roncato ha anche detto che non si aspettava che Barbara d’Urso gli chiedesse della fine del suo matrimonio con Stefania Orlando, in quanto avrebbe dovuto parlare solo della sua carriera: “Mi ha colto di sorpresa quella domanda, visto che ero andato lì a parlare della mia carriera… Imbarazzato ho quindi risposto che se ne era andata via e che aveva un altro…” e ha ricordato che in quella occasione aveva detto di non essere stato un buon marito. L’attore ha poi duramente condanno il comportamento del pubblico del Grande Fratello Vip, colpevole di aver pesantemente insultato lui e la sua famiglia sui social dopo la sua ospitata a “Live – Non è la d’Urso”: “Devono vergognarsi perché hanno fatto cyberbullismo non solo contro di me, ma anche contro mia moglie, che ha ricevuto minacce di morte…”, ha detto al settimanale Nuovo, annunciando di voler agire per vie legali nei confronti di questi hater.



