Andrea Roncato Vs Stefania Orlando/ “Vip? Ha fatto due show e 20 anni di materassi!”

Non si placano le polemiche in queste ore dopo la partecipazione di Andrea Roncato a Live non è la d’Urso la scorsa settimana. L’attore ha detto la sua sulla fine del suo rapporto con Stefania Orlando lasciando intendere che la loro relazione sia finita per via di un altro uomo. Le parole di Roncato sono arrivate in prima serata al Grande Fratello Vip tanto da destabilizzare la conduttrice che non è andata contro il suo ex ma era quasi pronta ad uscire per non essere toccata così nel suo privato. Per fortuna la crisi è rientrata ma Andrea Roncato è stato preso di mira sui social tanto da essere difeso da Simone Gianlorenzi che ha pregato tutti di lasciarlo in pace parlando di un rapporto, almeno all’inizio, pacifico e amichevole. In casa, intanto, c’è qualcuno che ha avanzato l’ipotesi che l’attore abbia un po’ cercato un posto al sole della popolarità e forse per questo Andrea Roncato ha di nuovo preso la parola e questa volta sui social.

Andrea Roncato contro Stefania Orlando dopo le polemiche dei giorni scorsi

In particolare, secondo quanto riporta Il Messaggero, Andrea Roncato avrebbe risposto ad alcuni commenti rilanciando: “Sono una persona buona ma quando si tira in ballo la mia famiglia e mia moglie mi incazzo… Mi dicono i tuoi amici che sono invidioso della carriera di Stefania. Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi”. Secondo l’attore in casa non ci sono vip e poi mette insieme anche Giulia Salemi e gli altri concorrenti girando il dito nella piaga: “Alcuni sono chiamati VIP perché hanno fatto vedere la p****a senza mutante al Festival di Venezia o cose simili. Un branco di inutili che si credono VIP. Ma ti rendi conto! Mah. Continua pure a dire cattiverie contro di me se ti fa stare bene. Ciao”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA