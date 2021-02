Andrea Rosa, La caserma/ Chi è? “Mia mamma mi ha cresciuto da sola”

Chi è Andrea Rosa, nuovo concorrente de “La caserma”

Andrea Rosa è uno dei protagonisti della seconda puntata de “La caserma”, il nuovo programma di Rai 2 in onda questa sera, mercoledì 3 febbraio 2021, alle 21.30. Diciotto anni studente di Settimo Milanese, Andrea vive in simbiosi con la mamma: “Ci vogliamo un sacco di bene ma discutiamo sempre. È una tosta, è riuscita a crescermi da sola. Io sono quello che sono grazie lei”, ha detto nel video di presentazione su Rai Play. Il ragazzo, infatti, è rimasto orfano del papà quando aveva solo 5 anni, una perdita che lo ha segnato: “È morto quando ero piccolo, non mi ricordo quasi niente… so che era un buono. Mia mamma dice che ho preso da lui”.

Andrea Rosa: lascia la mamma per “La caserma”

Ogni volta che Andrea Rosa ascolta la canzone “Heaven” di Bryan Adams pensa al suo papà, “è come sentirmelo dentro”. Il padre non ha mai fatto il militare, ma Andrea ha deciso di partecipare a “La Caserma” per rendere fiera la mamma: “Voglio dimostrare che questa caserma la porterò avanti e riuscirò a farla bene”. Andrea Rosa sogna di fare l’imprenditore. Il suo profilo Instagram conta oltre 1.600 follower: “Non verso lacrime da molto, c’ho un mare all’interno, così che tutti i miei problemi ci affoghino dentro”, ha scritto in un post dello scorso maggio.





