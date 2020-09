Andrea Ruggeri, compagno di Anna Falchi/ “Matrimonio? Può essere vincolo pesante”

Andrea Ruggeri è l’attuale compagno di Anna Falchi. Dopo tanto dolore e una serie di delusioni, la bella conduttrice che in questi mesi è stata al timone di C’è tempo per.. al fianco di Beppe Convertini, ha trovato l’amore con il giornalista, autore televisivo e deputato di Forza Italia, nipote di un altro volto noto della tv, ovvero Bruno Vespa. La stessa conduttrice ha raccontato di aver conosciuto e apprezzato il bell’Andrea grazie alla radio visto che proprio Federico Vespa fu chiamato per sostituire il suo allora collega ovvero Pierluigi Diaco. Proprio grazie a questo caso un giorno ha fatto la conoscenza del suo attuale compagno: “Una sera venne il cugino di Federico, appunto Andrea Ruggieri. Ci siamo conosciuti così. Ognuno aveva la sua vita, io ero incinta. Poi ci siamo rivisti a cena da amici comuni, col tempo è nata un’amicizia, poi altro…”.

ANDREA RUGGERI, COMPAGNO DI ANNA FALCHI

Attenzione però a non parlare di matrimonio o di nozze perché dopo tutto quello che Anna Falchi ha passato, al momento questa non è la sua priorità convinta che il “matrimonio possa essere un vincolo pesante” e quindi prova a rimandarlo fino a quando sarà possibile. Andrea Ruggeri, dal canto suo, sta lontano dai riflettori e ama sopra ogni cosa la sua Anna con la quale però non vive in pianta stabile insieme, forse è questo il loro segreto d’amore? Dopo dieci anni, a detta della conduttrice, si amano ancora come due adolescenti.



