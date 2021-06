Andrea Ruggieri, compagno Anna Falchi/ “Stiamo insieme ma non conviviamo”

Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia

Andrea Ruggieri è il compagno di Anna Falchi: un grande amore quello tra la conduttrice e il deputato di Forza Italia, ma i due non vivono ancora insieme. Legati sentimentalmente dal 2012, la coppia nonostante abbiamo quasi raggiunto i 10 anni di fidanzamento non hanno ancora alcuna intenzione di condividere casa. A confermare l’indiscrezione è stata proprio la bellissima Anna Falchi durante un’intervista rilasciata a I Lunatici a cui ha confessato: “sono tanti anni che stiamo insieme ma non conviviamo”.

Alyssa Montesi, figlia Anna Falchi/ Com'è diventata e quanti anni ha oggi?

Del resto per stare bene in coppia ed amarsi non è per forza di cosa necessario e/o indispensabile condividere lo stesso tetto. L’amore tra il nipote di Bruno Vespa e l’ex fidanzata di Fiorello è stato spesso al centro del gossip, anche se la coppia ha sempre cercato di mantenere un profilo riservato e discreto. Del resto Ruggieri è un deputato della Repubblica Italiana per il partito Forza Italia di Silvio Berlusconi. Ma chi è davvero il compagno di Anna Falchi?

Sauro Falchi, fratello di Anna Falchi/ Incidente stradale:"A 6 anni ho perso la memoria..."

Chi è Andrea Ruggieri, il nipote di Bruno Vespa e compagno di Anna Falchi

Classe 1975, Andrea Ruggieri è nato a Roma. Nella capitale si è formato conseguendo il diploma presso il Liceo Mamiani e subito dopo si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza, ma non è dato sapere di più visto che è un uomo molto discreto e riservato. La sua carriera è cominciata come inviato e autore partecipando a diversi programmi per la tv: tra cui vi segnaliamo “Presunto Colpevole” e “Virus”. Ruggieri però si è fatto conoscere quando ha deciso di scendere in politica ricoprendo il ruolo di responsabile dei rapporti con le TV per il partito di Forza Italia di Silvio Berlusconi. Poi il nipote di Bruno Vespa ha cominciato la sua ascesa in politica venendo eletto nel collegio plurinominale del Lazio 1 alla Camera dei deputati nel 2018.

Anna Falchi/ "Fiorello è stato il mio primo grande amore", la storia con Stefano Ricucci...

In questi giorni il politico si è fatto notare per un sfogo molto forte nei confronti di Marcello de vito, presidente del Consiglio comunale di Roma, che ha deciso di lasciare il Movimento 5 Stelle per passare a Forza Italia. Sui social Ruggieri ha commentato così la notizia: “provo autentico ribrezzo per la scelta, di cui non sapevo nulla fino a stanotte e da cui mi dissocio, di imbarcare in Forza Italia un grillino dei peggiori, personaggio pessimo non perché indagato ma perché candidato contro Forza Italia a suon di video in cui ci dava dei ladri e dei mafiosi”. Ma non finisce qui, visto che il deputato di Forza Italia ha concluso dicendo: “si preferisce riciclare un grillino insultatore poi persino arrestato per corruzione, e che oggi si permette persino di indicare la rotta a Forza Italia? Se la dirigenza di Fi è così disperata e ormai capace solo di dissipare consenso con scelte folli, anziché cercarne di nuovo reclutando persone nuove e in gamba, rifletta se passare di mano il testimone”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA