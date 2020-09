Andrea Ruggieri, fidanzato Anna Falchi/ 9 anni insieme “Matrimonio? Non ci pensiamo”

Andrea Ruggieri è il fidanzato di Anna Falchi da ben nove anni. Era il 2011 quando il 44enne deputato per Forza Italia incontrò e si innamorò della bionda conduttrice. Galeotto fu un incontro reso possibile da alcuni amici e da allora la coppia è diventata indissolubile, nonostante la grande libertà che entrambi hanno deciso di porre come principale regola al loro rapporto. Lui, nipote di Bruno Vespa, prima di entrare nel mondo della politica ha avuto esperienze lavorative anche come avvocato e giornalista. Non è mai stato sposato e non ha figli, al contrario della compagna che è mamma della piccola Alyssa avuta dieci anni fa da una precedente relazione. Andrea, ad ogni modo, è molto legato alla bambina che l’ha praticamente vista crescere. Nonostante il forte legame, però, il matrimonio non sarebbe ancora contemplato. Era stata proprio la compagna Anna a parlarne in diverse occasioni, tra cui una intervista dello scorso agosto per la rivista Intimità, in cui aveva fatto emergere il desiderio comune di continuare a fare gli “eterni fidanzati”. Una scelta che tuttavia sembra andare a genio anche ad Andrea e che non andrebbe affatto a influire negativamente sulla loro relazione solida e basata sulla fiducia, sul rispetto ma soprattutto sulla libertà.

ANDREA RUGGIERI, FIDANZATO ANNA FALCHI: IL MATRIMONIO PUÒ ATTENDERE

L’amore tra Andrea Ruggieri ed Anna Falchi non teme distanze nè mancate convivenze. Basti pensare che nel corso della quarantena i due hanno deciso di vivere lontani e di prendersi il proprio spazio anche in quella delicata fase. Il matrimonio per la coppia non è tra le priorità. Lo ha fatto chiaramente intendere la sua compagna che tra le pagine di Intimità ha confidato: “L’amore è soprattutto libertà. E io sono una persona libera. Che dona libertà a chi le sta accanto. È un dono prezioso la libertà”. La conduttrice aveva inoltre spiegato che Andrea saprebbe stare al suo posto ed aveva insistito sulle nozze: “Matrimonio? Non ci pensiamo affatto. Siamo anticonformisti e poi io ho già dato per quel che riguarda il matrimonio”. Andrea Ruggieri, secondo le parole della sua compagna sarebbe molto simile alla conduttrice italo-finlandese e proprio la loro somiglianza e la capacità di comprendere la donna che ha al suo fianco avrebbe contribuito a rendere solida la loro relazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA