Andrea Ruggieri, lettera d’amore ad Anna Falchi/ “Per me resti la più bella d’Italia”

Andrea Ruggieri, il compagno di Anna Falchi e la lettera di auguri

Anna Falchi compie proprio oggi i suoi primi 50 anni, sebbene continui a restare un vero sex symbol. Per un’occasione così importante, l’onorevole Andrea Ruggieri, nonché suo compagno, ha voluto inviare al settimanale diretto da Roberto Alessi, Novella 2000, una tenera lettera di auguri all’indirizzo dell’attrice e conduttrice. Dalle parole dell’uomo – di cui vi riportiamo a seguire un’anticipazione tratta dal prossimo numero della rivista, in edicola questa settimana – emerge un ritratto privato ed intimo di una donna forte. Ed al tempo stesso anche quello di un uomo estremamente innamorato.

Secondo quanto rivelato da Andrea Ruggieri nella sua lettera per Novella 2000, la compagna Anna Falchi non amerebbe particolarmente la ricorrenza del suo compleanno. Al tempo stesso, lui non amerebbe parlare pubblicamente del sentimento importante che lo lega alla donna. Nonostante questo, Ruggieri ha voluto sfidare il disappunto certo della sua compagna e la sua innata discrezione, “Per dirle del mio amore, certo; dei tantissimi auguri, ovvio; del fatto che festeggeremo, naturale; ma pure per dirle che anche se ormai è una donna, per me resta la ragazza più bella d’Italia”.

Le parole d’amore di Andrea Ruggieri per la donna della sua vita

Andrea Ruggieri ha sfoggiato tutto il suo romanticismo e nella lettera di auguri ha invitato la compagna Anna Falchi a brindare alla sua vita, “oggi più che mai, soddisfatta per come l’ha riempita e colorata”. Ad Anna ha dedicato parole importanti definendola “sempre bellissima, contagiosa, intelligente, volitiva e a volte esigente, e famosa da quando ha 20 anni”. Nonostante questo la conduttrice non si è mai montata la testa. Dopo aver avuto modo di conoscerla, anche Andrea si sarebbe reso conto di come fosse diversa da quella che chiunque potrebbe immaginare, forte anche delle numerose sfide che la vita le ha messo davanti.

Il compagno non ha potuto fare a meno di ribadire, in occasione del suo compleanno, quanto speciale possa essere la donna che ha al suo fianco: “Anna è una donna solare, qualità che io non ho e che ammiro, è a volte dura, terribilmente concreta e altrettanto buona, e ha sempre avuto il merito e la forza di rimettersi in discussione, con umiltà e determinazione, ma restando in equilibrio”. Ovviamente non poteva non parlare della figlia Alyssa, “la sua goccia d’acqua, il suo capolavoro che impreziosisce la sua vita (e anche un po’ la mia, da quando conviviamo)”, ha aggiunto Ruggieri che riconosce ad Anna anche il merito di essere riuscita a mantenere degli ottimi rapporti con il papà della figlia. E proprio al suo amore, infine, ha augurato “di rimanere esattamente così; di proseguire la sua cavalcata nella vita come fatto finora, e di essere molto, molto soddisfatta di sé, di noi, e di quanto lei abbia saputo fare, senza nessun aiuto, se non quello, molto anglosassone, di una mamma originale e coraggiosa, cui lei – giustamente – si ispira”.











