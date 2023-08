Andrea Sainato, morto annegato il padre dell’influencer Gian Maria/ Tragedia a Sapri: cosa è successo

Nella mattinata di oggi a Sapri, in provincia di Salerno, si è consumata una vera e propria tragedia che ha portato alla morte di Andrea Sainato, padre dell’influencer e naufrago dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi Gian Maria. L’uomo, 59enne originario della stessa provincia in cui è avvenuto il decesso, lavorava come barbiere ed era stato citato anche dal figlio nell’edizione dell’apprezzato reality show, il quale, però, non ne aveva disegnato un ritratto esattamente lusinghiero. Attualmente, sono in corso le indagini di rito sul corpo di Andrea Sainato fini ad appurare se le cause del decesso siano legate ad una fatalità, come farebbero pensare tutti gli elementi attualmente in mano agli inquirenti.

Cosa è successo ad Andrea Sainato, padre dell’influencer Gian Maria

Il dramma che ha investito Andrea Sainato, il padre dell’influencer Gian Maria, si è consumato, appunto, nella mattinata di oggi, martedì 29 agosto. L’uomo 59enne si trovava in quel momento sul lungomare di Sapri probabilmente pronto per un’immersione in mare. Tuttavia, in quel momento le acque erano piuttosto agitate, così come le condizioni meteo non erano delle migliori. Si suppone, però, che l’uomo abbia deciso, di tuffarsi comunque in mare, indossando pinne e maschera, pronto per l’immersione.

Attorno alle 10 da una vicina spiaggia di Sapri, un poliziotto fuori servizio ha notato, al largo, il corpo inanimato di un bagnate, poi identificato come il padre di Gian Maria Sainato, Andrea. Immediato il tuffo dell’agente per accorrere in salvataggio dell’uomo, prontamente trascinato a riva e sottoposto, mentre altri bagnanti allertavano il 112, alle consuete manovre di rianimazione. Nonostante gli intensi sforzi e il soccorso immediato dei paramedici del 118 che hanno fatto un tentativo, estremo, anche con il defibrillatore, per Andrea Sainato non c’è stato nulla da fare se non constatarne l’avvenuto decesso. Ancora da chiarire se l’uomo sia stato vittima di un malore o del mare agitato, ma quasi certamente si è trattata di una triste fatalità.

Il rapporto tra Gian Maria ed il padre Andrea Sainato

Gian Maria Sainato non ha ancora detto nulla in merito al decesso del padre, Andrea, mentre l’unica volta che ne ha parlato era stato in occasione della partecipazione all’Isola dei Famosi. Lì, aveva detto che “non gli parlo da tanti anni“, additandogli “la colpa di troppe cose” e spiegando che anche “mia sorella gli parla ad alternanza. Mia madre è molto crocerossina e non l’ha mai cacciato di casa anche soffrendo. Soffre ancora”, aveva concluso, “a vivere una situazione di forte disagio”.











