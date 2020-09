Andrea Salerno, incidente in scooter/ Come sta? Direttore La7: “Condizioni stabili”

Brutta disavventura per Andrea Salerno. Il direttore di La 7 ha avuto un incidente stradale ieri pomeriggio, giovedì 17 settembre 2020. Secondo quanto ricostruito dai colleghi di Roma Today, l’episodio si è verificato in via delle Vacche 12, zona molto conosciuta della Capitale. Il noto giornalista è rimasto vittima di una brutta caduta a causa di una buca. A confermare l’accaduto lo stesso Salerno su Twitter: «Quando un uomo con la vespa regolare, incontra una buca irregolare, l’uomo con la vespa si fa parecchio male. Grazie a tutti per i messaggi. Grazie ai medici. E grazie Roma per come ci addestri tutti al motocross…».

ANDREA SALERNO, INCIDENTE A ROMA: COME STA?

Sky Tg 24 ha spiegato che Andrea Salerno è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale San Giovanni della Capitale immediatamente dopo la caduta. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi: attualmente ricoverato in osservazione, il giornalista e autore televisione è in condizioni stabili e non destano particolari preoccupazioni. Roma Today aggiunge che sul posto sono giunti gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso: Salerno verrà ascoltato dalle autorità per ricostruire la dinamica del sinistro. Qui di seguito le sue parole su Twitter

Quando un uomo con la vespa regolare, incontra una buca irregolare, l’uomo con la vespa si fa parecchio male. Grazie a tutti per i messaggi. Grazie ai medici. E grazie @Roma per come ci addestri tutti al motocross… https://t.co/NbWX0yhO0X — Andrea Salerno (@SalernoSal) September 18, 2020





