Andrea Sannino, chi è?/ “Devo tanto a Mara Venier: quando venne a Napoli abbiamo…”

ANDREA SANNINO OSPITE A “DOMENICA IN”, CHI E’?

Andrea Sannino farà parte del ricco cast di ospiti del primo appuntamento del 2023 di “Domenica In”: la sedicesima puntata stagionale del programma condotto su Rai 1 da Mara Venier coincide anche col primo dell’anno e di conseguenza quella a cui assisteremo oggi sarà una versione speciale, all’insegna del divertimento, dei buoni propositi, dell’oroscopo e anche della buona musica. Infatti tra gli ospiti non ci saranno solamente due mostri sacri come Donatella Rettore e Bobby Solo ma anche Franco Ricciardi e il 37enne cantautore partenopeo che per sua stessa ammissione deve tanto a zia Mara.

Ma cosa sappiamo di Andrea Sannino che proprio assieme a Franco Ricciardi canta la sigla 2022 del programma di Rai 1, “Un giorno eccezionale”? Nato in quel di Napoli ma cresciuto a Ercolano, il diretto interessato ha maturato sin da piccolo la passione per la musica e il canto, seguendo in un certo qual modo le orme del padre, cantante amatoriale: la sua prima apparizione televisiva invece risale al lontano 2006 quando Sannino aveva partecipato alla trasmissione di Rai 1 “Il treno dei desideri”, duettando nientemeno che con il compianto Lucio Dalla. Da lì è stato un crescendo con la collaborazione prima con Gigi D’Alessio e poi con un altro suo conterraneo, Alessandro Siani, diventando volto e voce del suo primo musical.

ANDREA SANNINO: “MARA VENIER MI HA CAMBIATO LA VITA, PER ME E’ UNA…”

Insomma, Andrea Sannino era già un personaggio molto conosciuto ma, come ha ammesso il diretto interessato proprio durante una ospitata del 2021 a “Domenica In”, a cambiargli la vita è stata zia Mara: “Tu mi hai cambiato la vita, è stato un anno difficilissimo per tutti, anche per me e tu lo sai” aveva detto con emozione il cantautore napoletano alla conduttrice, lodandola per la sua generosità e ringraziandola per le tante ospitate nel prestigioso salotto televisivo della rete ammiraglia del servizio pubblico. Per Andrea, infatti, la Venier è stata non solo una sorta di seconda mamma e un’amica ma anche una persona importante nel privato, dove lei c’è sempre stata “nonostante i tuoi problemi”.

E quest’amicizia ha portato, per la stagione in corso, al lancio di una nuova sigla per il programma, firmata proprio dai “nipotini de zia”, Andrea Sannino e Franco Ricciardi: “Tutto è cominciato quando lei è venuta a Napoli e siamo andati a trovarla armati di pomodorini e sfogliatelle: la Venier si è innamorata del duetto che avevamo inciso assieme e ci ha chiesto se volevamo prepararle la sigla per ‘Domenica In’…” hanno raccontato i due artisti. “Il giorno di festa come metafora del giorno più bello di una vita, dell’attesa di quel giorno… Abbiamo pensato alle ‘Domenica In’ degli Anni Novanta che lei portava nelle nostre case” aveva spiegato Sannino, accennando al ritmo moderno della canzone mescolato con la tradizione della fisarmonica. “Un cocktail semplice, fresco e diretto: come deve essere una sigla…”.











