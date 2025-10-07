Andrea Sannino ospite a La Volta Buona: carriera e vita privata del cantante

Andrea Sannino è tra gli ospiti della puntata de La Volta Buona in onda oggi, martedì 7 settembre, su Rai 1. Andrea è sicuramente una delle voci più riconoscibili della musica napoletana degli ultimi anni, ma andiamo a conoscere meglio la sua vita privata e professionale. Nato a Napoli nel 1985 e cresciuto ad Ercolano, ha iniziato a scrivere canzoni da bambino e a 15 anni ha cominciato a muoversi nel mondo del teatro e dei musical locali. La sua carriera, però, decolla nel 2006 con la partecipazione al programma Il treno dei desideri, dove ha l’opportunità di duettare con Lucio Dalla, dandogli grande visibilità.

Il vero successo, poi, arriva nel 2015 con la hit “Abbracciame“, diventata un successo nazionale, nonché uno dei brani più ascoltati durante la pandemia da Covid-19. Da allora, Andrea ha pubblicato diversi album, tra cui Uànema!, Andrè e le due parti di Mosaico, dove parla d’amore, e famiglia, conquistando un pubblico sempre più vasto.

Oltre alla musica, Andrea Sannino si dedica da sempre anche al teatro e alla televisione. Difatti, ha firmato le musiche di diversi spettacoli teatrali come “Benvenuti in casa Esposito”, arrivando a collaborare con artisti del calibro di Franco Ricciardi, Fiorella Mannoia e Peppe Barra. Per quanto riguarda la vita privata, Andrea è legato da molti anni alla moglie Marinella Marigliano, con la quale ha due figli: Gioia e Alessandro. A questo punto, non resta che seguire la sua intervista a La Volta Buona per scoprire di più sul noto cantante napoletano.