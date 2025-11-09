Andrea Sannino ospite a Domenica In: chi è la moglie Marinella Marigliano e l'annuncio del loro terzo figlio

Tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica In c’è anche Andrea Sannino, uno dei cantanti napoletani più amati dal pubblico italiano. Ma, andiamo a conoscere meglio la sua vita privata. Andrea è sposato con Marinella Marigliano, alla quale è legato dal 2006 e con cui si è sposato nel 2018. Nei primi anni, quando Andrea non aveva ancora un lavoro stabile, Marinella lo ha aiutato molto, sia dal punto di vista personale che economico. La donna è sempre stata al suo fianco, dalla gavetta fino al successo arrivato con il brano “Abbracciame“.

Andrea Sannino: “Mia moglie Marinella incinta del terzo figlio!”/ Lieto annuncio a La Volta Buona

Tuttavia, in primi anni, a causa degli impegni lavorativi e con lunghe tournée, il rapporto con la moglie si era deteriorato, arrivando a passare momenti di crisi importanti, che fortunatamente sono riusciti a superare. Ad oggi, la coppia ha due bambini: Gioia, nata nel 2019, e Alessandro, nato nel 2021. Non solo, recentemente, hanno annunciato l’arrivo di un terzo figlio. Nonostante gli impegni e la notorietà, Andrea cerca di mantenere una quotidianità stabile e vicina alla famiglia, dividendosi tra Napoli e Roma.

Andrea Sannino, chi è il cantante napoletano/ Il debutto a "Il treno dei desideri"

Marinella Marigliano: chi è la moglie di Andrea Sannino

Ma chi è esattamente Marinella Marigliano? La donna è originaria di Ercolano, in provincia di Napoli, e in passato ha lavorato come ballerina, essendo appassionata di danza fin da giovane. Nel corso degli anni, dopo il matrimonio con Andrea Sannino, ha scelto di dedicarsi prevalentemente alla famiglia e ai suoi figli, allontanandosi dai grandi palchi.