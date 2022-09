Andrea Sannino/ Da “Abbracciame” a “Un giorno eccezionale” grazie a Mara Venier

Andrea Sannino, Un giorno eccezionale è la sigla di Domenica IN

Andrea Sannino e Franco Ricciardi hanno composto “Un Giorno Eccezionale”, la nuova sigla della Domenica In di Mara Venier. Una bella soddisfazione per il cantautore napoletano balzato al successo popolare durante la pandemia da Covid-19. Tutto è iniziato quando Mara Venier ha fatto ascoltare la sua canzone “Abbracciame” diventando quasi un inno d’amore per tutte le famiglie italiane chiuse nelle case. Un successo che il cantautore è pronto a replicare con “Un giorno eccezionale”, il brano che ha composto con Franco Ricciardi e che è stato scelto da Mara Venier come sigle della nuova stagione di “Domenica In”.

Marinella, Gioia e Alessandro moglie e figli Andrea Sannino/ "Siete i miei sorrisi"

Proprio la zia Mara in conferenza stampa ha sottolineato: amo Franco e Andrea, trovavo giusto dare a due artisti così bravi la possibilità di entrare in un programma come questo”. Un amore corrisposto anche da parte di Sannino che ha replicato: “l’accoglienza che Napoli ha riservato a Mara Venier è stata incredibile. La salutavano come se fosse una loro vicina di casa”.

ANDREA SANNINO/ Mara Venier dedica Abbracciame ad Alberto Matano “tanta felicità!”

Andrea Sannino e i successo di “Abbracciame”

Il nome di Andrea Sannino è diventato popolare a livello nazionale durante la pandemia quando la sua “Abbracciame” risuonava nelle case di milioni di italiani costretti al lockdown per la pandemia da Covid-19. Il brano è diventato una hit regalando un grande successo al cantautore napoletano che ha composto con Franco Ricciardi la nuova sigla di Domenica In. Non è la prima collaborazione tra i due, visto che pochi mesi fa hanno collaborato per il brano “Te voglio troppo bene”.

Proprio Sannino nel presentare il singolo ha detto: “è un inno alla pace, all’amore che riesce a far superare la paura di una guerra. Questo pezzo, nasce da un’immagine che ha colpito sia me che Franco, che riguardava lo scoppio iniziale della guerra in Ucraina, quando i padri salutavano i loro figli e i loro affetti per andare a combattere. Abbiamo immaginato, come accadde il secolo scorso, con ‘O surdato ‘nammurato e abbiamo immaginato un padre, un uomo, un marito che dice, prima di partire per il fronte: Te voglio troppo bene ai suoi cari. Volutamente però, sia nel video sia nella canzone, non abbiamo voluto raccontare, immagini di guerra, perché ognuno di noi vive la “sua guerra” sia concretamente sia interiormente e spesso si necessita di qualcuno affianco a cui volere bene..da sicuramente una forza maggiore per superare le avversità”.

ANDREA SANNINO/ “Mara Venier mi hai cambiato la vita: sei stata amica, mamma e zia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA