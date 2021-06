Andrea Sannino/ Duetto con Mara Venier per il gran finale di Domenica in

A completare il parterre di ospiti previsto per l’ultima puntata di Domenica in c’è anche Andrea Sannino, autore dei successi in lingua napoletana Abbracciame e Ammore che faranno da sottofondo ai titoli di coda del programma. Anche Mara Venier si cimenterà in una performance con Sannino e con tutto il suo gruppo, dopo i saluti e i ringraziamenti a chi ha reso possibile la messa in onda. Andrea Sannino è uno degli ospiti ricorsi più di frequente in questa edizione di Domenica in. Quest’anno, per lui, è stato caratterizzato da diversi successi dal punto di vista televisivo, ma anche da una grandissima delusione: la mancata partecipazione al Festival di Sanremo 2021. “Se non è piaciuta la canzone pazienza, spero solo che ad essere stata bocciata non sia stata la lingua di Bovio e Di Giacomo, Carosone e Pino Daniele”, ha dichiarato il cantautore al Mattino subito dopo la notizia. “Forse la pandemia ha reso poco efficaci le nostre strategie per presentarci nel modo giusto, forse non avevamo alle spalle un’etichetta importante, ma poco importa, ci riproveremo l’anno prossimo, se ci verrà di nuovo un pezzo all’altezza del contesto”.

Andrea Sannino sull’esclusione da Sanremo

Il singolo presentato da Sannino ad Amadeus e co. s’intitolava Voglia, e in seguito è uscito per l’etichetta Uànema Record riscuotendo un buon successo sia dal punto di vista delle vendite che delle visualizzazioni su Youtube (oggi a quota 1 milione). A parte il commento a caldo riportato sopra, Andrea Sannino ha evitato di polemizzare. Lui credeva davvero in questa canzone e nell’importanza del suo significato, importanza tratta proprio dall’inserimento nel testo delle espressioni dialettali ‘incriminate’. D’altra parte – come sottolineato nell’intervista – la canzone italiana è nata a Napoli, e da lì si è espansa nel Novecento fino ad arrivare a conquistare il pianeta.

Andrea Sannino parla del suo ultimo singolo

In ogni caso, per Andrea Sannino, non è il caso di prendersela più di tanto: “Non lo presento come il brano che non ce l’ha fatta, né accendo polemiche”, ribadisce. “Ma torno – dopo tutto quello che abbiamo passato, io non mi sono fatto mancare nemmeno il Covid – dal mio pubblico con una canzone d’amore, tutta in napoletano, come era stata scritta”. Fiero di chi è, insomma, e in più consapevole del valore della sua produzione.

