Chi sono Andrea Sannino e Ste: i due artisti questa sera duetteranno sul palco. Lui è uno stimato cantautore partenopeo, lei una giovane artista

Chi è Andrea Sannino: l'amore per Marinella

Andrea Sannino è uno dei cantanti napoletani più apprezzati sul panorama artistico attuale. Il giovane artista ha cominciato la sua carriera prendendo parte nel 2006 al programma “Il treno dei desideri”, debuttando con Lucio Dalla. Dopo di che ha continuato la sua carriera fino a pubblicare sette album, ottenendo con la sola “Abbracciame” oltre 27 milioni di stream e 79 milioni di visualizzazioni, vincendo il disco d’oro nel 2020.

Andrea Sannino, chi è la moglie Marinella Marigliano: i figli Gioia e Alessandro

Andrea Sannino è felicemente sposato con Marinella. Un amore, il loro, che ha vissuto momenti complicati: “Dopo il successo ho perso la testa. Stavo sempre fuori. Poi ho realizzato che perdere Marinella, che è la mia vita, sarebbe stato un grande errore. Non è stato facile riconquistarla” ha raccontato proprio il cantante a La volta buona. I due sono riusciti a superare la crisi e Andrea è stato bravo a riconquistare l’amore della moglie. I due, insieme, hanno avuto due bambini, Gioia e Alessandro, nati nel 2019 e nel 2021.

Andrea Sannino: "Mia moglie Marinella incinta del terzo figlio!"

Chi è Ste: dalla Nigeria a Napoli, poi l’amore per la musica

A cantare con Andrea Sannino questa sera sarà Ste, la giovane cantante napoletana originaria della Nigeria, dove è nata nella città di Lagos. Arrivata a Napoli con la madre, da bambina, si è appassionata di musica e ha cominciato a cantare proprio in napoletano. “Siamo state accolte da una famiglia napoletana e quindi ho acquisito la cultura napoletana” ha rivelato. Inizialmente Ste ha studiato da sola, come autodidatta, iniziando anche a cantare nel coro della chiesa. Dopo si è specializzata ancor di più cantando in un pub dove lavorava. Successivamente l’artista ha cominciato ancora a prendere lezioni, incontrando anche un manager, Massimiliano Ferrara, che ha creduto in lei. Nella vita privata sappiamo che Ste è omosessuale ma non è chiaro se nella sua vita ci sia o meno qualche amore.