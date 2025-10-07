Andrea Sannino carico di gioia a La Volta Buona, il cantante ‘ringrazia’ Caterina Balivo e svela: “E’ in arrivo il terzo figlio, Iacopo!”.

Una voce da e per Napoli, Andrea Sannino ha conquistato i partenopei con le sue canzoni e ovviamente è riuscito a superare i confini della sua città arrivando presto a far breccia nel gusto degli appassionati senza distinzioni geografiche. Oggi si è raccontato nel salotto de La Volta Buona e, tra un omaggio musicale e l’altro, si è lasciato andare ad un toccante annuncio: “Mia moglie è incinta del terzo figlio!”.

La famiglia di Andrea Sannino si allarga e il cantante, nel salotto di Rai Uno, sente l’esigenza di ringraziare anche Caterina Balivo. “Devo dire che mi porti davvero fortuna, altro che ‘volta buona’. Ogni volta che vengo qui succede qualcosa di bello: prima lo scudetto del Napoli, ora mia moglie Marinella incinta del terzo figlio!”. Il cantante ha poi tessuto le lodi della sua dolce compagna raccontando di come sia speciale il cammino vissuto: “Stiamo insieme da sempre; ci siamo sposati nel 2018 e ora aspettiamo il terzo figlio…”.

Andrea Sannino a La Volta Buona: “La canzone ‘Abbracciame’ scritta quando io e mia moglie Marinella ci eravamo lasciati…”

Proseguendo nel suo racconto a La Volta Buona, Andrea Sannino ha raccontato anche di una ‘marachella’ sentimentale con sua moglie Marinella. A dispetto del grande amore che li lega, il cantante in passato è incappato in un errore che ha quasi compromesso la liaison. “Ero al ‘primo’ successo, diventai protagonista di un musical importante e fui scelto praticamente dal nulla; protagonista al posto di Sal Da Vinci. Andavo in giro per l’Italia, diciamo che mi ero un po’ montato la testa, mettevo la carriera al primo posto”. Il cantante ha poi aggiunto: “Dopo quella ‘lezione’ sono andata a riconquistarla e in quel periodo poi, l’anno dopo, ho scritto ‘Abbracciame’…”. Andrea Sannino ha rivelato il nome del suo terzo figlio: “Si chiamerà Iacopo, lo hanno deciso i miei figli; se fosse stata femmina? Avremmo optato per Iris”.