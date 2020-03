Andrea Sannino/ “Molte persone faranno fatica ad arrivare a fine mese” (Domenica in)

Andrea Sannino è in collegamento video a Domenica In, dal balcone della sua dimora. “Sono a casa con dei vicini fantastici che rispondono sempre alla chiamata, alla chiamata d’amore, Mara”, dice l’artista. Con lui anche sua moglie e sua figlia “che ha un nome che è un augurio per tutti, Gioia – spiega Sannino – e spero che torni molto presto. È stato fondamentale, importantissimo, tutto quello che stanno facendo tutti gli artisti uniti sull’emergenza sanitaria – precisa il cantante – Ma voglio accendere una lucina anche per quella che sarà l’emergenza economica. Mi scrivono in tanti […] ci sarà un’emergenza di persone che forse il mese prossimo farà fatica ad arrivare a fine mese, il nostro contagio dal balcone è anche per dire ‘non siete soli’”. Sannino parla poi della sua quarantena: “ho il record di cambio di pannolino, ne cambio anche dieci in un giorno, sono migliorato. Però – precisa – si mangia, Mara, anche quando guardo le tue storie…” (Agg. di Fabiola Iuliano)

ANDREA SANNINO: “MAI AVREI IMMAGINATO”

Andrea Sannino torna a Domenica In per rinnovare, per la terza volta in questa stagione, il sogno che aveva da bambino. L’artista partenopeo non ha infatti nascosto che da ragazzino sognava di poter cantare nel salotto domenicale di Mara Venier, e qualche settimana fa la regina della domenica di Rai 1 ha esaudito il suo desiderio. Andrea Sannino tornerà su Rai 1 in piena emergenza da Coronavirus: il suo brano più famoso, “Abbracciame”, nei giorni scorsi è diventato il grido del flashmob di chi, confinato nelle proprie case, ha risposto all’emergenza sanitaria con la musica. È così che la melodia si è diffusa tra i palazzi, nei rioni e nei vicoli di Napoli, per un risultato che in sole poche ore è diventato virale. “Mai avrei immaginato tutto questo e mai avrei voluto viverlo… – ha detto Sannino condividendo il filmato sui social – ma siamo meravigliosi”.

ANDREA SANNINO: “SIAMO GENTE INCREDIBILE”

È con un lungo post sui suoi profili social che Andrea Sannino ha ringraziato i tanti fan che nelle ultime ore hanno cercato di sconfiggere la paura da coronavirus cantando le sue canzoni. “Un giorno racconterò ai miei figli e poi ai miei nipoti quel giorno che la paura perse e l’amore vinse!”, ha detto il cantante condividendo un lungo post sui suoi profili social. “Mai avrei immaginato tutto questo e mai avrei voluto viverlo… – ha precisato – ma siamo meravigliosi, siamo gente incredibile, e questa è la dimostrazione!”. L’effetto del flashmob organizzato a Napoli ha toccato diverse città della Campania, attraversando confini e unendo, in un unico abbraccio, tutto il territorio: ” Questa è la città di Portici, che ringrazio”, scrive Sanino su Instagram, “ma mi dicono che tantissime altre città stanno facendo lo stesso… Ercolano, San Giorgio, Pozzuoli, Napoli… e tante altre… insomma non ci sono parole! Grazie a tutti… grazie per avermi fatto piangere a dirotto!

ANDREA SANNINO: I MESSAGGI DI MARA VENIER E BARBARA D’URSO

L’iniziativa messa in atto in Campania non ha commosso soltanto Andrea Sannino, ma anche molti artisti. Tra questi, la regina di Domenica In, Mara Venier, che ha condiviso il suo stato d’animo sul profilo del cantante: “Mi sono commossa”. In risposta, le parole del cantante: “@mara_venier anche io Zia Mara! Ti voglio bene … Tanto!”, alle quali la regina di Rai 1 ha confidato: “Andrea mio, che incubo…”. Tra i vip che hanno commentato con commozione per il flashmob che ha commosso l’Italia intera, anche la figlia di Mara Venier, Elisabetta Ferracini: “Anche io, bellissimo”, e poi Nicola Savino, che ha replicato con un eloquente “Lacrimoni”. Nelle storie di Instagram, invece, è intervenuta Barbara d’Urso, che ha fatto arrivare il suo pensiero a Sannino con queste dolci parole: “Napoli ti amo! Affacciati ai balconi cantano ‘e allora sì, abbracciame cchiu forte'”.

