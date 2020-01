Andrea Santagati/ Chi sarà la nuova compagna dopo Angelica? (La pupa e il secchione)

Andrea Santagati ha una nuova compagna: Angelica Preziosi. Nella scorsa puntata de La pupa e il Secchione e viceversa, il concorrente siciliano ha dovuto affrontare la sfida con la modella che fino a quel momento era stata in coppia con Raffaello Mazzoni. Forse anche a causa delle sue divergenze con Martina Di Maria, sembra che non abbia vissuto la situazione in modo drammatico, anzi. Mentre Angelica piangeva fra le braccia del Conte, Andrea ha sottolineato alle telecamere di vedere l’evento come un’opportunità da sfruttare. Per sua fortuna la nuova coppia di Mazzoni è finita al primo posto e ha deciso di salvare Angelica dalla possibile eliminazione. I due sono finiti al secondo posto con 28 punti, registrati tuttavia anche da tante altre coppie e potranno così proseguire ancora nel loro percorso televisivo. Per tenersi in forma, Andrea ha deciso persino di darsi da fare a livello fisico. “Nella vita di tutti i giorni sono abbastanza sedentario”, ha sottolineato il maestro di scacchi, decidendo poi di continuare nonostante le difficoltà evidenti nell’eseguire gli esercizi. Clicca qui per guardare il video di Andrea Santagati.

Andrea Santagati, La pupa e il secchione: niente Instagram e…

Purtroppo, come sappiamo, Andrea Santagati non ha un profilo Instagram e diventa più difficile riuscire a seguire le sue giornate in seguito all’ultima puntata de La pupa e il Secchione e viceversa. Fino ad ora lo abbiamo visto però mettersi tanto alla prova grazie all’energia di Martina Di Maria e c’è da chiedersi se, ora che si trova al fianco di Angelica Preziosi, possa ritornare sui suoi passi e abbandonare i tanto faticosi allenamenti. Leggendo fra le righe di alcuni interventi social della modella, possiamo persino ipotizzare che la loro coppia avrà vita breve all’interno del programma. Soprattutto perchè Raffaello Mazzoni farà di tutto per riprendersi la sua bella. A quel punto, Andrea potrebbe ritornare in coppia con Martina, nonostante le difficoltà affrontate nella prima fase del programma. Soprattutto se consideriamo che l’attuale partner di Martina, Giovanni De Benedetti, si è già dato molto da fare con Stella Manente.

