Andrea Santagati/ Resisterà alle provocazioni sexy di Stella Manente? (La Pupa e il Secchione)

Andrea Santagati ha conquistato la finalissima de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Con la sua compagna di avventure Stella Manente infatti, il secchione che non è presente su Instagram ce l’ha fatta, almeno fino ad ora. Non è proprio tra i preferiti, anche perché si concede poco e niente ai suoi fans, a differenza della compagna di programma. Sono una coppia in effetti molto particolare loro due. Ma qual è stato il percorso del siciliano Andrea fino ad oggi? Il secchione Santagati è arrivato in finale quasi a sorpresa. Più di una volta infatti è stato ad alto rischio eliminazione. È successo in passato, quando nella puntata numero quattro lui e Stella sono stati nominati dai vincitori. In quell’occasione Andrea è stato letteralmente salvato dalla sua partner, che per onor del vero non è proprio amatissima al di fuori del programma sempre per le sue passate dichiarazioni omofobe. Tuttavia proprio Stella ha convinto tutti con un discorso molto sentito, e quindi Andrea è ancora in gara. La classifica finale non giocava a suo favore, perché nella quinta puntata di martedì 11 febbraio i due si sono presentati con uno scarsetto 32.5. C’è da dire che almeno in quell’occasione non è stata colpa sua. Stella non lo ha riconosciuto nell’omonima prova.

ANDREA SANTAGATI, SCARSA INTIMITA’ CON STELLA: LI PENALIZZERA’?

Andrea Santagati viene a volte preso di mira dal conduttore Paolo Ruffini, sempre naturalmente in maniera scherzosa. Tuttavia una delle caratteristiche che contraddistingue Andrea è quella che lo accompagna in tutto il suo percorso e che rischia pesantemente di non fargli vincere il programma. Andrea si concede poco, e la sua partner glielo fa spesso notare. Anche Ruffini ha avuto modo di sottolinearlo, proprio a proposito della prova riconoscimento. La fisionomia del Santagati in effetti è molto particolare, e così Ruffini si è stupito del fatto che la Manente non lo avesse riconosciuto. Lì è venuta fuori la poca intimità tra i due, perché Andrea non si farebbe mai toccare. C’è anche da dire però che nel corso del tempo Stella lo sta in qualche modo ‘sciogliendo’, come è accaduto in un simpatico episodio, visionabile qui, in cui la modella gli ha insegnato, o almeno ci ha provato, ad ‘ammiccare’ sensualmente. Giudicate voi se ci è riuscita!

ANDREA SANTAGATI E UN FINALE IN CRESCENDO

A dispetto di quanto si potrebbe pensare però, l’ultima puntata si è conclusa bene per Andrea Santagati, e questo lo ha fatto accedere alla finalissima per primo. Con il punteggio più alto in classifica infatti la coppia si è aggiudicata una nomination all’inverso, una volta tanto. Sono stati infatti i primi finalisti ufficiali del programma. Se anche il super ospite Aldo Busi si è accorto di quanta affinità si è creata in quest’ultima puntata vuol dire una cosa sola: Stella ha fatto un piccolo miracolo. Le lezioni di preliminari sono state un momento indimenticabile che di certo Andrea non scorderà mai. Sentirsi dire da una donna bella come Stella cosa fare per sedurla non è una cosa che sarà capitata molto spesso al siciliano. Certo, nulla a che vedere con l’intimità fisica che continua a mancare, ma il ragazzo sembra seguire sempre più i consigli della sua partner. Chissà se li seguirà anche nella finale del 18 febbraio?



© RIPRODUZIONE RISERVATA