Andrea Santagati/ Scaricato da Stella Manente (La pupa e il secchione)

Nella terza puntata de La pupa e il secchione e viceversa, Andrea Santagati ha scelto di cambiare pupa. Con il suo percorso accanto ad Angelica, infatti, l’esperto di scacchi credeva di fare un torto all’amico Mazzoni, che da giorni bravava di poter tornare in squadra con la bionda concorrente. “Mi trovo molto bene con Angelica – ha precisato infatti Santagati – però probabilmente lei si trova meglio con Mazzoni, quindi scelgo Stella”. Di conseguenza, Santagati ha preferito orientare la propria preferenza sulla Manente, orfana di Giovanni Tobia De Benedetti, che con un colpo di scena le ha preferito Carlotta Cocina. E i ringraziamenti da parte dell’amico Raffaello Mazzoni non sono tardati ad arrivare; ecco cosa ha detto di lui dopo aver riabbracciato la sua pupa: “Santagati è stato sicuramente molto generoso e puro, incondizionato”. Di pregi, lo scacchista, in effetti ne ha diversi, così come ha confermato Paolo Ruffini, che vede in lui un “supereroe”. Stella Manente, però, non è dello stesso avviso e non ha perso occasione di manifestare la sua insoddisfazione.

Andrea Santagati: “mi darei un 7”

Andrea Santagati è certo che il suo percorso a La pupa e il secchione e viceversa sia costellato da una serie di grandi obiettivi. Oggi si dice infatti soddisfatto e spera che per il futuro possa andare tutto per il meglio. “Sto facendo un’esperienza che è nuova, sto conoscendo un nuovo mondo e io mi piaccio!”, ha detto il concorrente ripercorrendo la sua avventura nel programma di Italia 1. “Penso di trovarmi bene e di stare instaurando dei rapporti positivi con le altre persone presenti, mi darei un 7”. Tuttavia, Stella Manente sembra non pensarla allo stesso modo e, confermando le parole di Paolo Ruffini – secondo il quale Santagati “in villa è un incompreso” – ha ribadito la sua volontà di cambiare al più presto partner di gioco: “è un disastro”, ha tuonato l’influencer, “non ha la grinta di affrontare quest’esperienza, non ha le pa*le, cambiatemi secchione!”.

Ruffini: “Andrea Santagati? È la persona che…”

Nel criticare Andrea Santagati, Stella Manente non ha risparmiato alcun dettaglio: “è la verità”, ha detto la protagonista de La pupa e il secchione e viceversa, “non immaginate il disagio che io provo, soprattutto questa sera, abbiamo litigato, litighiamo sempre!”. Secondo la pupa, infatti, il partner perfetto per questo genere di situazioni dovrebbe avere delle doti che Santagati non ha: “Per cui, dato che in questo percorso dobbiamo essere uniti e non lo siamo – ha precisato la Manente – credo che non sia il compagno giusto per me”. Di parere del tutto opposto, invece il suo partner, che nel corso del terzo appuntamento ha ricevuto anche l’elogio del conduttore: “mi prendo le responsabilità di quello che dico – ha detto Paolo Ruffini – credo che Santagati sia la persona che sta facendo il percorso migliore qui dentro, perché venire qua, mettersi in discussione e avere, soprattutto, l’intelligenza dell’autoironia, è una cosa stupenda”.



