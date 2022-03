Andrea Scanzi contro Massimo Giletti a Odessa/ “Interprete del giornalismo trash”

Massimo Giletti Nella puntata di domenica scorsa di “Non è l’arena”, programma di LA7, si è collegato da Odessa , dove è volato per raccontare in prima persona la guerra in Ucraina. Dalla città, una delle più bombardate durante il conflitto, il giornalista ha raccontato di sentire spari, essendo in corso un attacco russo. La scelta di Giletti di recarsi in Ucraina e di raccontare da lì quanto stava accadendo non ha trovato apprezzamenti tra i colleghi. Tra i più critichi, Andrea Scanzi.

Su Facebook, il giornalista ha scritto: ““L’ipocrisia è un compito ventiquattr’ore su ventiquattro”, scriveva William Somerset Maugham, e certo non sapeva di riassumere in una frase (anche) la carriera di Massimo Giletti. La sua spettacolarizzazione della guerra in Ucraina, andata in onda domenica sera nella puntata in diretta di “Non è Salvini ma la Meloni” su La7, rappresenta per distacco uno dei momenti più bassi, finti, mesti, caricaturali, cinici e imbarazzanti nella storia del “giornalismo” italiano. E più in generale nella storia dell’uomo. Giletti ha deliberatamente toccato un nuovo livello di sputtanamento giornalistico, esasperando quella sua continua voglia di inabissare etica e morale”.