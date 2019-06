Andrea Scanzi/ “Marina La Rosa? Sognavo d’esser slave ma Casalino le baciò i piedi…”

Andrea Scanzi, giornalista del Fatto, pare non abbia mai nascosto la sua “adorazione” per Marina La Rosa, l’ex ‘gatta morta’ della prima edizione del Grande Fratello e seconda classificata all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Un personaggio, quello di Marina, entrato nell’immaginario collettivo degli amanti di tv e reality ma che ha visto appassionare, tra gli altri, anche il giovane Scanzi, all’epoca 26enne. Non è un caso se Marina, oggi madre 42enne e moglie, per il giornalista ha rappresentato una sorta di “divinità”, al punto da definirla oggi “la donna a cui ho dedicato alcuni dei miei ormoni ventiseienni migliori, la Mistress di cui sognavo d’esser slave senza diritti ma solo doveri”. L’occasione per queste sue nuove confessioni più simili ad un delirio è stata una mail inviata a Dagospia dopo che in passato aveva riportato i sogni erotici di Scanzi, ai tempi del primo GF, quando sognava di essere il suo schiavo. A dare il “la” a tutto sarebbe stata una telefonata – purtroppo persa – del collega Alessandro Ferrucci giunta mentre lui prendeva parte a Roma alla presentazione alla Mondadori di Cola di Rienzo con Di Battista.

ANDREA SCANZI E MARINA LA ROSA: “SOGNAVO DI ESSERE IL SUO SCHIAVO”

Finita la presentazione, Scanzi si sarebbe recato a Termini ed avrebbe contattato tramite messaggio il collega: “Mi hai cercato?”. Lui: “Sì”. “Problemi?”. “No, ero con Marina La Rosa”. E’ bastato un breve scambio di battute, come spiega lo stesso giornalista su Dagospia, per farlo uscire di senno. “Cosa? Cosa?? Cosa??? Eri con Marina La Rosa? La Divina Marina La Rosa, la donna a cui ho dedicato alcuni dei miei ormoni ventiseienni migliori?”, domanda Scanzi. E di fronte alla risposta affermativa la tristezza lo pervade. “Sono in macerie, deriso e vilipeso: da me stesso, anzitutto. Nulla ha più senso”, commenta. Quindi chiede al collega cosa volesse. “Ma niente, eravamo insieme (?) e voleva salutarti (!)”, la risposta dell’amico. A quanto pare, Marina La Rosa avrebbe appreso di Scanzi e del sogno di essere il suo schiavo proprio leggendo il portale di Roberto D’Agostino. Lui ammette ancora oggi che ciò che più lo avrebbe ferito sarebbe stato vedere Casalino mentre le baciava i piedi. “Ci rendiamo conto? Vi rendete conto? Non ho potuto parlare con la Domina su cui fantasticavo quando ero così gonzo da ritenere strano il mio esser maso-feticista, quando invece – di fronte a piedi così oscenamente perfetti come quelli di Lady Marina – l’adorazione era naturale. Naturale. Oserei dire incentivandole”, ha commentato deluso, chiedendo perdono al sogno di una vita.

