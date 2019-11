Andrea Scanzi/ Ospite di “ripiego” per Adrian: Gaber “duetta” con Celentano?

Andrea Scanzi ospite di Adriano Celentano

Uno scatto pubblicato da Dagospia ha annunciato la presenza del giornalista aretino Andrea Scanzi ad Adrian Live, la trasmissione televisiva di Adriano Celentano, in onda stasera, giovedì 21 novembre 2019, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Scanzi sarà ospite nel corso della terza puntata, che andrà in onda oggi dalle 21.30 circa in poi. Tra gli ospiti delle prime due puntate: Maria De Filippi, Gianni Morandi, Gigi e Ross, Ilenia Pastorelli, Alessio Boni, Brunori Sas, Paolo Bonolis, Carlo Conti, Gerry Scotti, Massimo Giletti, Piero Chiambretti, I Legnanesi, Luciano Ligabue. Nel frattempo gli impegni del giornalista si dividono tra teatro e libri. Ed infatti, il prossimo 23 novembre presenterà alla Città del Teatro di Cascina “E pensare che c’era Giorgio Gaber”. Lo spettacolo di e con Scanzi, patrocinato dalla Fondazione Giorgio Gaber, racconta un artista straordinario, il Gaber teatrale, quello che ha il coraggio di uscire dalla televisione e che entra con Sandro Luporini nella storia.

Con Andrea Scanzi, Gaber protagonista ad Adrian?

Andrea Scanzi in diretta con Adriano Celentano parlerà anche del suo nuovo progetto teatrale dedicato a Gaber? Tutto è nato da una sua idea. Il giornalista, scrittore, autore e interprete teatrale aretino, che si è laureato ad Arezzo nel 2000 su Gaber, De André e i cantautori di quella generazione, era conosciuto personalmente da Gaber, che di lui amava dire: “Ma perché questo ventenne sa tutto di me?”. Se non fosse stato malato, Gaber sarebbe stato correlatore nella sua tesi di laurea. Dal 2011 Andrea Scanzi ha scritto e interpretato sette spettacoli teatrali, esibendosi in tutta Italia per più di 400 repliche. Molti di questi spettacoli sono stati ritratti di cantautori. “E pensare che c’era Giorgio Gaber”, con la regia e la direzione di scena di Simone Rota, è la versione aggiornata e rivisitata di “Gaber se fosse Gaber”, messo in scena con 150 repliche. “Ho visto per la prima volta Giorgio Gaber nel ’91 a Fiesole – racconta Scanzi – ed è da allora che gli voglio bene; sono terrorizzato dall’idea che la sua memoria si perda. Il nome Gaber lo conoscono tutti, ma se vai a scavare ti accorgi che Giorgio Gaber è conosciuto solo in modo superficiale. Il Gaber più forte, quello più geniale, è spesso quello che meno si conosce. Sono convinto che Gaber e Luporini siano stati profetici almeno quanto Pasolini. In ogni loro canzone e monologo ci sono degli elementi di lucidità, profezia e forza che sono qualcosa d’incredibile”.

