Andrea Scanzi ha fatto arrabbiare la redazione de Il Fatto Quotidiano dopo la sua ospitata presso il programma di Rai Due, Stasera c’è Cattelan. Ma cosa ha detto il noto giornalista, ospite spesso e volentieri di varie trasmissioni tv? Semplicemente ha puntato il dito nei confronti dei titolisti, coloro che, nella redazione de Il Fatto Quotidiano (e in generale in tutte le redazioni), sono addetti appunto a creare i titoli delle varie notizie scritte da altri.

Pierina Paganelli/ Bruzzone: “A breve ci occuperemo di Manuela Bianchi, molte cose cambieranno...”

E’ noto e risaputo quanto il titolo sia di fatto “l’appiglio” principale per attirare un lettore a leggere una determinata notizia, ma secondo Andrea Scanzi il lavoro dei colleghi rovinerebbe le sue interviste. Lo stesso è infatti arrivato a definirli con le parole “cu*i di pietra”, riferendosi a delle persone che non hanno una vita sociale, che non scrivono, non firmano, e che si limitano appunto a titolare le notizie degli altri per poi “fare i fighi”. Ha quindi rincarato la dose parlando di “frustrazione” con Alessandro Cattelan, che ha chiesto al suo ospite se è vero che i titolisti fossero “dei nemici dei giornalisti”.

Chiara Poggi/ Legale Stasi vs avvocato Andrea Sempio: “Macchinazione? Dichiarazioni gravissime”

ANDREA SCANZI VS TITOLISTI: “MI PUNISCONO”

Andrea Scanzi ha replicato dicendo che a volte “capita di litigare” non per l’intervista quanto per il titolo, riferendosi ad esempio ad un titolo “un po’ troppo sparato” rispetto al contenuto reale della notizia, e le discussioni si verificano soprattutto nelle interviste, dove non è raro vedere delle smentite della serie: “Mai detto quelle parole”.

Per Andrea Scanzi il lavoro dei titolisti è fatto un po’ per punirlo, prosegue il giornalista ospite di Rai Due, aggiungendo che gli stessi si soffermano in particolare sull’attacco, l’urlo, o “qualcosa che può far litigare” la persona che è stata intervistata. L’ospite di Stasera c’è Cattelan ha poi fatto due esempi concreti, a cominciare da un’intervista a Valentino Rossi, ma anche a Cesare Cremonini “Succede un sacco di volte”, sottolinea.

Pierina Paganelli/ Valeria Bartolucci a processo per gli insulti a Manuela? “Attesa del Gup”

ANDREA SCANZI VS TITOLISTI POI LA PRECISAZIONE

Ovviamente tali dichiarazioni non potevano passare inosservate e alla fine sono giunte anche ai diritti interessati. Stando a Dagospia, infatti, i giornalisti de Il Fatto Quotidiano delle due redazioni di Roma e Milano non avrebbero preso bene l’attacco, e avrebbero quindi chiesto al Comitato di redazione di prendere delle iniziative, precisa il portale di Roberto D’Agostino. In seguito sono giunte le scuse dello stesso Andrea Scanzi, che si è detto “molto dispiaciuto” per “l’equivoco” che si è venuto a creare dopo le sue dichiarazioni.

Il giornalista ha spiegato che le sue parole non erano riferite “minimamente” ai colleghi de Il Fatto Quotidiano ma alle sue precedenti esperienze giornalistiche, leggasi quelle con Il Riformista, ma anche l’Espresso e La Stampa, durante il periodo 2005-2011. E a riprova delle sue parole, il fatto che ha citato nell’intervista con Cattelan due articoli del 2009 e del 2011, quindi quando lo stesso non lavorava ancora per il giornale diretto da Marco Travaglio. “Mi scuso, Il Fatto è casa mia”, precisando di aver risposto in maniera ironica ad una domanda altrettanto ironica.