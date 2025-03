Andrea Scanzi è tra i protagonisti della nuova puntata di “Stasera c’è Cattelan“, il late night show condotto da Alessandro Cattelan su Rai2. Il giornalista e scrittore è pronto a raccontarsi e a presentare il nuovo spettacolo di satira politica “La sciagura – Cronaca di un governo di scappati di casa”. Dopo il successo di Renzusconi e Il Cazzaro verde, Andrea Scanzi è tornato nei teatri con un terzo spettacolo dedicato al mondo della politica raccontato con un taglio musicale. “Ho raccontato Giorgio Gaber,

Fabrizio De Andrè Ivan Graziani, ma pure i Pink Floyd” – ha raccontato Scanzi dalle pagine di Varese7press rivelando alcuni dettagli sul nuovo spettacolo. Non solo, all’interno dello show trova spazio anche un monologo in cui parla del lungo percorso di Giorgia Meloni e della vittoria del suo partito.

Gaia/ Da Amici al successo con "Chiamo io chiami tu": "Sono molto felice del risultato"

Attenzione, Scanzi ha precisato: “non è un monologo barboso, ma si ride anche tanto” e sull’importanza del teatro ha confessato – “a teatro ci vanno tutte quelle persone che si sentono sole e non rappresentate”.

Andrea Scanzi: “Donald Trump? Mi fa orrore e ribrezzo”

Andrea Scanzi è un giornalista che ci mette la faccia sempre, nel bene e nel male, e che ha il coraggio di dire le sue idee ed opinione. Parlando del successo di Roberto Vannacci ha precisato: “perché lo ha? Sono tantissimi gli italiani che la pensano come loro, in Italia ci sono tantissimi Vannacci!”. Anche sulla vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni ha le idee molto chiare: “ha vinto le elezioni perché tra i pochi che ancora vanno a votare, molti sono come Vannacci”.

Miss Fallaci finisce nel mirino dell'AI: 'Oriana Fallaci' stronca la fiction Rai1 / "Bambola priva di rabbia"

Riguardo la politica internazionale, Scanzi ospite di 8 e mezzo da Lilli Gruber ha commentato l’operato del nuovo Presidente Donald Trump: “mi fa orrore, mi fa ribrezzo e mi fa anche schifo se posso permettermi”. Non solo il giornalista, senza peli sulla lingua, ha ammesso che vede in Trump il più grande pericolo che potesse mai abbattersi sulla politica occidentale negli ultimi 30-40 anni.