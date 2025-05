Ampio focus anche stamane a Mattino 5 News sul giallo di Garlasco e in collegamento vi era ancora una volta Massimo Lovati, uno dei due avvocati, assieme ad Angela Taccia, che assiste Andrea Sempio, il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. “Non ho avuto modo di sentire Andrea Sempio – racconta subito il legale – non ho avuto modo perchè non ho avuto il tempo, sono sempre in udienza, un giorno qui e un giorno la, e Andrea non lo sento dal giorno in cui dovevamo fare l’interrogatorio. A parte che non mi interessa quello che dice, evito di sentirlo. Cosa c’entra che sono il suo avvocato? Quando avrò bisogno di chiedergli qualcosa glielo chiederò, adesso non ho bisogno, non lo sento dal giorno dell’interrogatorio in cui abbiamo trovato la nullità e non ci siamo presentati all’invito”. Quindi è tornato sulla famosa impronta trovata sul muro della scala che porta alla taverna di casa Chiara Poggi: “Lui era con me quando è uscita la notizia dell’impronta, era nello studio. Abbiamo reagito ognuno male per se stesso, poi finalmente ho acceso il computer e ho visto che era una bufala e ci siamo tranquillizzati tutti”.

E ancora: “Il pubblico ministero mi ha comunicato che c’era questa consulenza tecnica di parte, e sottolineo di parte, depositata il 9 maggio in cui si diceva che questo palmare era corrispondeva al palmare di Andrea Sempio e che loro non avevano alcuna intenzione di farlo comparire coattivamente”. Quindi ribadisce: “Leggendo questo mi sono tranquillizzato, la consulenza tecnica rimane di parte dove i periti nominati dalla procura possono dire quello che vogliono e i miei diranno l’opposto, poi vedremo se ci sarà un processo o un confronto”. E ancora: “Sono tutti consulenti di parte, anche il comandante del ris di Roma (uno dei firmatari della stessa perizia ndr). Io sono onesto intellettualmente, non è una perizia, ha una validità di una consulenza tecnica di parte e siccome nel processo italiano vi sono due parti, accusa e difesa… Io trovo 10 o 100 periti che diranno il contrario”. Di nuovo sul giorno della notizia: “E’ logico che Andrea Sempio è rimasto colpito, mi mandano una foto forse del Corriere della Sera in cui si vede l’impronta di Sempio accanto al cadavere di Chiara Poggi…”.

DELITTO GARLASCO, AVVOCATO ANDREA SEMPIO: “L’IMPRONTA NON E’ CONTESTUALE ALL’OMICIDIO”

Poi prosegue: “Dobbiamo verificare prima di tutto che si tratti dell’impronta di Sempio ma la mancanza di impronte di scarpe sulla scala dove è stato trovato il cadavere di Chiara Poggi mi fa ritenere che comunque anche se si trattasse dell’impronta di Sempio non sarebbe contestuale all’azione omicidiaria, non ci sono le impronte dei piedi con i pallini Frau che invece ci sono dappertutto”. E ancora: “Sulle scale non ci sono impronte invece quelle dei pallini Frau sono dappertutto tranne che sulla scala, sicuramente quella traccia non è contestuale, poi se sia di Sempio non cambia niente, non è contestuale con la posizione omicidiaria, andiamo sempre sulle cose fumose”.

Gli inquirenti starebbero valutando il profilo psicologico di Andrea Sempio e a riguardo Lovati spiega: “Io i bigliettini non li ho ancora visti, di solito voi fotografate tutto, avete fotografato l’impronta che è di dominio pubblico… io non ho mai visto questi bigliettini, erano dei pizzini, dei diari, in un quaderno? Non li ho mai visti. Sempio non me ne ha parlato perchè io non parlo con lui, non mi interessa. Noi non parliamo di questo, delle indagine psicologiche non mi interessa nulla, tutte cose che esulano dal tema, a parte che non ne capisco niente di psicologia e psichiatria… siete sicuri che le ha scritte lui? Le avete visto voi? Avete fatto una perizia calligrafica per sostenere che le ha scritte lui, dove sono questi pizzini? Si vedrà se me li faranno vedere” Quindi conclude: “La polizia giudiziaria è tutta al servizio della procura è quindi è tutta un’attività di parte e non è vero che non sbagliano mai, sbagliano eccome e lo abbiamo già detto tutti, speriamo che non abbiamo sbagliato”.

DELITTO GARLASCO, LE PAROLE DI DE RENSIS E BENVENUTO

Nel corso del blocco Garlasco Mattino 5 News ha parlato brevemente anche con uno dei due legali di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, che ha commentato un vecchio articolo di TgCom del 2009 in cui si sottolineava la presenza di una impronta da donna con un tacco nella casa di Chiara Poggi: “Una impronta da donna sulla casa di poggi? Ricordo che la procura dice o in concorso con altri (riferendosi all’indagine su Sempio ndr), così come io dico che le indagini tradizionali hanno una importanza assoluta”.

Infine le parole di Stefano Benvenuto il legale della donna che due giorni fa ha depositato in procura a Pavia una propria testimonianza nei confronti di Stefania Cappa: “Sono stato contatto da una persona – ha detto a Mattino 5 News – che ha rilasciato delle dichiarazioni che a seguito di un approfondimento sull’attendibilità abbiamo ritenuto fornire alla procura, io ritengo che le sue dichiarazioni siano molto importanti, la signora ha avuto un colloquio con me e mi ha manifestato un malessere, ha parlato di un brivido sulla schiena e altre cose dopo aver letto i giornali, e io ritengo che ciò che ha detto sia fondamentale, poi ovviamente saranno gli inquirenti a valutarlo ma la signora mi ha incaricato di depositare a suo conto queste dichiarazioni e ha chiesto di essere convocata il prima possibile”. Questa nuova indagine di Garlasco regala ogni giorno che passa dei colpi di scena ma spesso e volentieri si tratta di notizie di poco conto ingigantite di molto dai media.