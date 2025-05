Andrea Sempio è al centro della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco ormai da mesi, da quando la Procura di Pavia si è convinta di un suo coinvolgimento nell’omicidio di Chiara Poggi arrivando a contestargli il concorso con ignoti o con lo stesso condannato Alberto Stasi. La sua difesa, rappresentata dagli avvocati Massimo Lovati e Angela Taccia, fa quadrato intorno al 37enne che già nel 2017 fu indagato e archiviato.

L’avvocata è anche una sua amica di vecchia data e continua a sostenere che Sempio sia innocente. Doppiamente vittima, altro che presunto colpevole, di un sistema investigativo e giudiziario che procederebbe senza elementi robusti e del tritacarne mediatico che travolse lo stesso Stasi 18 anni fa, finendo per inchiodarlo al profilo dello spietato assassino ancor prima che si celebrasse un processo.

Intervistata da Il Dubbio, Taccia ha sottolineato di sentirsi “in guerra” e di voler spendere ogni risorsa professionale utile a difendere il suo assistito da accuse che reputa prive di fondamento: “Stiamo subendo un’aggressione mediatica assurda“.

L’avvocata Angela Taccia ha inoltre espresso il suo disappunto per la fuga di notizie “selettiva” che vedrebbe pubblicati contenuti parziali per veicolare l’immagine di un Andrea Sempio assassino. L’accento della difesa, su questo delicatissimo aspetto della narrazione parallela all’inchiesta, è sul fatto che sarebbero stati dati in pasto alla stampa soltanto alcuni degli scritti di Andrea Sempio, estrapolati da diari e biglietti ora sotto sequestro: “È aberrante – tuona Taccia – (…). Sui giornali ci sono frasi estrapolate da quaderni sequestrati. Ovviamente sono state pubblicate solo quelle brutte“.

L’avvocata di Andrea Sempio lo ha ripetuto anche a Repubblica, descrivendo il 37enne come fortemente provato dall’aspetto mediatico e non preoccupato per il fronte giudiziario: “È amareggiato e ferito nel vedere che la Procura sta facendo uscire cose, tipo i suoi appunti, i suoi quaderni, i suoi bigliettini. Perché? E, soprattutto, perché solo alcuni e non altri?“.

Per i difensori dell’indagato, qualcuno starebbe portando avanti un racconto distorto e manipolato dei fatti, reperti compresi, a scapito della verità: in quegli appunti sequestrati a casa dell’amico di Marco Poggi, precisa Taccia, “ci sono pagine del 2017 dove Andrea chiede e si chiede: ‘Ma perché ce l’hanno con me, ma cosa ho fatto?’ Lui ha sempre avuto fiducia nella giustizia. Non si è mai sottratto a niente“.

Dopo aver disertato l’interrogatorio in Procura a Pavia previsto per lo scorso 20 maggio, Sempio non sarà più convocato in questa fase di indagine. Lo ha detto la difesa, che non esclude però che il 37enne chieda di essere sentito. Ma non prima, precisa Taccia, della discovery degli atti: “Altrimenti saremmo dei pazzi“.