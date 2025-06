Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, è stato ospite ieri sera del programma Lo Stato Delle Cose, per parlare del giallo di Garlasco. L’avvocato ha risposto a tutte le domande postegli dal conduttore Massimo Giletti, a cominciare da quelle riguardanti le presunte tracce biologiche e le impronte rinvenute sulla povera Chiara Poggi nonché all’interno della sua abitazione. “Ma che raffronto è stato mai fatto fra il dna di Sempio e i reperti biologici provenienti dalla vittima? Se il dna di Sempio è stato prelevato in data 16 marzo del 2025… e qui mi fermo. Tutta la premessa parte da un presupposto errato, che ci sia stato un raffronto e un dna di Sempio, se Sempio ha fatto il raffronto salivare a marzo, che raffronto hanno fatto questi signori?”.

E ancora: “L’impronta 33? Non è di Andrea Sempio, gli inquirenti devono spiegarmi come hanno avuto l’impronta palmare di Sempio, per fare un raffronto ci vogliono due dati, come la storia del dna. Ci vuole un dato che è fotografico e che non significa niente e dall’altro una impronta biologica, che gli inquirenti mi devono spiegare quando e come l’hanno appresa e non lo stanno facendo. Quell’impronta deve essere mirata alla ricerca del dna non all’impronta stessa. Il quesito è se ci sia o meno la presenza di dna, non delle impronte, quell’impronta di raffronta la contesto perchè non mi risulta essere stata presa con i crismi di legge, così come contesto anche la riproduzione fotografica”.

ANDREA SEMPIO, MASSIMO LOVATI E LA FREQUENTAZIONE DI CASA POGGI

Sul fatto che nelle vecchie interviste Andrea Sempio dicesse che non frequentava tutti gli ambienti di casa Poggi mentre ultimamente avrebbe detto diversamente, l’avvocato Lovati precisa: “Probabilmente frequentava la casa, ma che rilevanza c’è che frequentasse o meno la casa, gli indizi contro il mio assistito sono zero, non ci sono dna e impronte, stiamo facendo un discorso senza senso. Quali reperti ci sono di Andrea Sempio?”.

Si parla poi del famoso scontrino del parcheggio di Vigevano prodotto la mattina del 13 agosto del 2007 quando Chiara Poggi venne uccisa, che di fatto rappresenterebbe un alibi, ma Massimo Lovati la pensa diversamente: “Lo scontrino? Non ha un valore certo, è un pezzo di carta, è come un qualsiasi pezzo di carta, non vuol dire niente. Se vogliamo fare il processo a questo scontrino, facciamolo. Ma più volte l’ho detto che non è un alibi, per esserci un alibi ci deve essere un’accusa”.

ANDREA SEMPIO, MASSIMO LOVATI: “LE CHIAMATE A CASA POGGI…”

Sulle famose tre telefonate di Andrea Sempio verso la casa di Chiara pochi giorni prima dell’omicidio: “Marco Poggi è andato in vacanza in Trentino e per tornare a casa ci vogliono due ore, questi ragazzi di notte da Trento a Milano ci mettono un’ora e mezza, questo per dire che se lui ha telefonato voleva sapere se c’era Marco o no, tutto qua. Lui cercava il suo amico, magari era tornato. Questi ragazzi vanno e vengono con la macchina… ma che storia è quella della vacanza?”. Per Lovati, quindi, è probabile che Andrea Sempio, anche se sapeva che l’amico fosse in montagna, voleva accertarsi che magari non fosse tornato prima a casa.

Non dimentichiamoci che nel 2007 c’erano i telefonini ma non venivano usati come oggi, sempre connessi grazie anche a WhatsApp che permettono comunicazioni live, all’epoca si comunicava solo con sms o telefonate e sempre pagando. Si parla di una frase scritta da Sempio “Ho fatto cose bruttissime”, che sarebbe stata ritrovata nell’abitazione dell’indagato durante la perquisizione, e Massimo Lovati commenta: “Mai visto questo pezzettino di carta, non me l’hanno mai fatto vedere, non sappiamo chi ce l’ha, dove è stato rintracciato, non sappiamo niente. La procura quando vuole fa le fotografie e ce le sbatte in prima pagina, come l’impronta, quando non vuole non ci fa vedere niente”.

ANDREA SEMPIO, MASSIMO LOVATI: “QUELL’INTERCETTAZIONE…”

C’è chi sottolinea il fatto che nel 2017 Andrea Sempio, durante la prima indagine, si fece interrogare mentre oggi appare un po’ restio nei confronti della procura e Lovati ribatte: “Nel 2017 c’era una indagine trasparente invece questa indagine è subdola, piena di trabocchetti, a partire dal capo di incolpazione che è ondivago, non permette una difesa efficace”.

Giletti fa sentire una intercettazione in cui Andrea Sempio sembrerebbe anticipare le cose che gli sarebbero state chieste nell’interrogatorio del 2017, e Massimo Lovati replica: “Non ho capito cosa dicono, forse quelle anticipazioni le hanno sentite da me, forse è stata effettuata all’uscita dal mio studio e prevedevamo le domande che gli avrebbero fatto, erano semplici le domande, non c’era niente, e quando non c’è niente devono chiedere sempre le stesse cose, non c’era niente, quella indagine l’hanno chiusa in tre mesi. Non gli hanno neanche chiesto del dna in quel caso”.

ANDREA SEMPIO, MASSIMO LOVATI E LE PAROLE DI SAPONE

Massimo Giletti ha poi mandato in onda una intervista, una chiacchierata in strada a Pavia, fra una giornalista de Lo Stato delle Cose e Silvio Sapone, colui che ha firmato la trascrizione dell’intercettazione in questione e che era l’uomo responsabile della polizia giudiziaria della procura di Pavia nel 2017. “Non emerse niente – dice – la mia relazione conta quanto il due di briscola. Io ho la coscienza a posto, è stato scritto che io conoscevo gente… ma io non conoscevo nessuno, abito dal 2004 a Pavia. Io dovevo approfondire i tabulati? Se Andrea Sempio ha visto i tabulati come dice lui, qualcuno glieli ha fatti vedere. Un magistrato legge e prima di archiviare le cose… non era emerso nulla di concreto come glielo devo dire, non sta a me decidere”.

E ancora: “Non ho ricevuta nessuna pressione ne rivendicazione, è stata una mia superficialità, può darsi? Sempio se ha avuto una copertura, non direttamente… qui andiamo alla caccia dei pesciolini, e i pesci grossi? Nel 2017 c’era il dottor Reposo, le cose vanno chieste a loro non a me”. Infine, sul presunto secondo telefono in possesso di Chiara Poggi, il signor Lovati risponde: “Non lo so ma l’ho sentito dire anche io”.