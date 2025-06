Andrea Settembre, chi è l'artista napoletano che ha vinto a Sanremo Giovani nel 2025? Gli esordi e i successi: è fidanzato?

Da Napoli fino al palco dell’Ariston. Andrea Settembre, nato nella città partenopea nel 2001, è il vincitore del Festival di Sanremo nel 2025 nella sezione giovani. Un grande successo per l’artista partenopeo, che ha incantato tutti con la sua “Vertebre”. Ancora prima di raggiungere la vittoria sul palco dell’Ariston, però, Settembre si era fatto vedere in altri talent show.

Benno Neumair, storia del delitto di Bolzano/ La vita in carcere dopo la condanna definitiva all'ergastolo

Aveva infatti preso parte, a soli 12 anni, a “Io canto”, programma di Gerry Scotti. E dopo ancora ha deciso di partecipare a “The Voice”, a 18 anni. Poi è arrivata, nel 2023, l’esperienza a X Factor, che lo ha visto arrivare al quinto posto e farsi conoscere in maniera importante dal pubblico, venendo molto apprezzato anche sui social.

Dario Morello, chi è il fidanzato di Serena Brancale/ "Avevo bisogno di un uomo come lui"

La svolta della carriera di Settembre è stata probabilmente proprio quella di X Factor, dove è stato inserito nella squadra di Dargen D’Amico. Dopodiché, Settembre ha deciso di partecipare a Sanremo Giovani, arrivando tra i quattro finalisti.

Nel 2025, infatti, è salito sul palco dell’Ariston con la sua “Vertebre”, giocandosi la vittoria finale che ha poi raggiunto: allo stesso tempo con la sua canzone ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini” e il premio della sala stampa “Lucio Dalla”.

Andrea Settembre è fidanzato? “Al momento…”

In molti, dopo la vittoria di Andrea Settembre a Sanremo 2025, si sono chiesti se il cantante sia fidanzato o single. A quanto pare non ci sarebbe nessuna donna nella vita del giovane artista, che proprio dopo Sanremo ha raccontato: “No, adesso sono innamorato solo della musica” ha spiegato il cantante napoletano. In passato Settembre avrebbe avuto un breve flirt con Maria Tomba, con la quale ha condiviso l’esperienza di X Factor. Attualmente, però, non ci sarebbero donne nella sua vita. Dunque, una bella notizia per tutte le sue fan che sperano di far breccia nel suo cuore: chissà che tra la schiera di appassionate alla sua musica, non trovi un nuovo amore.

Orietta Berti, chi è: sedici milioni di dischi venduti/ Cantante grazie al papà appassionato di lirica