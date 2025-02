Andrea Settembre è stato una delle grandi sorprese del Sanremo da poco concluso. Il concorrente nato a Napoli nel 2001 ha partecipato a Sanremo Giovani classificandosi tra i primi quattro, ottenendo così la possibilità di salire sul palco dell’Ariston per gareggiare tra i quattro finalisti. Alla finalissima con Alex Wyse, Settembre ha vinto, portando così a casa il premio nelle Nuove Proposte ma anche vari riconoscimenti da parte della critica. Quando a Settembre hanno chiesto se avrebbe poi festeggiato o meno con qualcuno di speciale, ha spiegato che oltre alla sua famiglia non c’è nessuno al suo fianco in questo momento della sua vita.

“No, adesso sono innamorato solo della musica” ha confessato l’artista napoletano, smentendo dunque tutte le voci di possibili flirt o di fidanzate. A quanto pare, dunque, nella vita del giovane cantante originario di Napoli e nato nel 2001, non c’è alcuna donna, per la felicità delle tante fan che lo hanno scoperto a Sanremo 2025 e che sperano di avere una chance con lui. Settembre, infatti, ha fatto breccia nel cuore di tantissime fan: alcune lo conoscevano già precedentemente, in virtù della sua esperienza a X Factor nel 2023: altre, invece, lo hanno visto per la prima volta a Sanremo 2025 con la sua splendida canzone “Vertebre”.

Andrea Settembre è fidanzato? Fu accostato a Maria Tomba a X Factor

Andrea Settembre ha condiviso il palco di Sanremo con Maria Tomba per la semifinale. Proprio con la ragazza avrebbe avuto un flirt in passato durante la loro esperienza a X Factor nel 2023. I due, secondo tanti, avrebbero avuto una frequentazione che va oltre l’amicizia ma questa storia non è mai stata confermata. Quel che è sicuro è che tra loro c’è un buon rapporto che abbiamo avuto modo di vedere anche sul palco dell’Ariston, quando i due si sono sfidati in semifinale.