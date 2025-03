Andrea Settembre ha una fidanzata? Oggi il suo cuore sarebbe libero

Reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2025 dove ha trionfato tra le Nuove proposte, Andrea Settembre si gode il bel momento professionale, ora che la sua carriera sembra destinata a spiccare il volo dopo l’avventura all’Ariston. Il giovane cantante è diventato uno dei più chiacchierati nel mondo del gossip e c’è chi si chiede ora se il cuore dell’artista napoletano sia occupato in questo momento. Andrea Settembre ha una fidanzata? L’artista ha rotto il silenzio sulla questione proprio dopo il Festival di Sanremo, chiarendo una volta per tutte come stanno le cose allo stato attuale: “No, adesso sono innamorato solo della musica” ha chiarito Andrea Settembre.

In passato Andrea Settembre avrebbe auto un flirt con una sua collega, parliamo di Maria Tomba, con la quale ha condiviso il percorso ad X-Factor circa due anni fa, anche se non avrebbero vissuto una vera e propria storia d’amore.

Andrea Settembre e le difficoltà generazionali: “Non abbiamo un manuale di vita”

Rapporti complicati e ricchi di difficoltà, oggi non mancano le situazioni complicate in particolar modo per i più giovani, che si sono ritrovati catapultati in un mondo ricco di insidie. “Non c’è un manuale per sapere come vivere oggi” ha spiegato Andrea Settembre denunciando i problemi di molti suoi coetanei, che si stanno ritrovando a fare i conti con un mondo troppo rapido e pieno di ostacoli. “La musica è una salvezza, in diversi momenti della mia vita lo è stato” ha spiegato Andrea Settembre facendo riferimento ad alcuni momenti complicati della sua vita.

“Io ho un bellissimo rapporto con i social. Ho imparato da subito a scindere la realtà con il social, il commento negativo con chi ti dice le cose in faccia” le parole di Andrea Settembre nel corso di una intervista concessa tra le colonne di Today.