Andrea Severini, marito e figlio Virginia Raggi/ “Siamo fatti l’uno per l’altra”

Andrea Severini e Matteo sono il marito e il figlio di Virginia Raggi, la ex sindaca di Roma. Un grande amore quello tra la politica e il capo tecnico del suono di una delle radio più ascoltate d’Italia: RDS! Classe 1971, nato sotto il segno del Cancro, Andrea è nato a Torino ma tantissimi anni vive a Roma dove ha incontrato Virginia. I due si sono conosciuti grazie all’attivismo comune all’interno del Movimento Cinque Stelle che li ha portati a candidarsi e innamorarsi. Proprio così, i due si conoscono da più di vent’anni e nel 2013, poco prima della candidatura a come Sindaco di Roma della Raggi, entrambi si sono canditati. Per la Raggi ben 1524 voti, mentre per lui soli 124.

Politica a parte, i due si sono follemente innamorati e si sono sposati. Dopo il matrimonio Andrea e Virginia sono diventati anche genitori del loro amatissimo figlio Matteo Severini che ha circa 10 anni. La famiglia vive a Roma in zona Ottavia.

Andrea Severini e Virginia Raggi: la crisi e il ritorno insieme

Andrea Severini e Virginia Raggi come tutte le coppie hanno avuto dei momenti di crisi. Dopo più di dieci anni di matrimonio, infatti, la coppia è entrata in crisi. Una profonda scissione che li ha portati anche a separarsi per un lasso di tempo con la Raggi che ha lasciato perfino la casa. Per fortuna i due si sono ritrovati più innamorati di prima e nel 2018 sono tornati insieme. “L’ho riconquistata, conta questo. Le ho fatto sentire che c’ero, con pazienza” – ha raccontato il blogger e capo tecnico del suono parlando della crisi vissuta con l’ex sindaca di Roma.

“Siamo tornati insieme senza neppure accorgercene, con naturalezza. Lei non stava più bene con me, succede. Ha avuto bisogno di allontanarsi, ha vissuto tre mesi in un’altra casa, ma poi abbiamo capito che siamo fatti l’uno per l’altra” ha detto Severini.

