Da bomber di Serie A a ospite di Ballando con le Stelle: Andrea Soncin, “Sua Maestà”, si racconta tra gol, famiglia e passione per le figlie.

Andrea Soncin, carriera in serie A e i 48 gol all’Ascoli

Andrea Soncin è il Commissario Tecnico della Nazionale Femminile e sarà ospite nella prima serata di Ballando con le Stelle 2025. Andiamo subito a conoscerlo meglio, scoprendo chi è, la sua famiglia e la carriera da attaccante che lo ha reso uno dei più forti d’Italia. Nato nel 1978 a Vigevano, Soncin ha giocato in serie A, ma anche B e C, indossando importanti maglie del panorama calcistico. Infatti lo abbiamo visto nel Perugia, nel Padova, Ascoli e Venezia.

Si è classificato come terzo miglior marcatore della squadra dell’Ascoli, collezionando ben 48 gol insieme al fortissimo Olivier Bierhoff. Stimato da tutti, Andrea Soncin è considerato come un uomo estremamente intelligente, elegante e composto, e non a caso è stato scelto proprio lui per svolgere il difficile compito di Commissario Tecnico della Nazionale. I suoi punti di forza sono la fiducia reciproca, la mentalità e il senso di unità, fondamentale per costruire una forte identità nelle squadre per cui lavora.

Andrea Soncin sposato da 17 anni con Irene Goldin: le dolci dediche sui social

Non tutti sanno che Andrea Soncin ha ben due soprannomi nel mondo del calcio: Sua Maestà e Il Cobra, tutto grazie alla sua potenza che lo ha portato a posizionarsi appena un passo dietro ai fortissimi Domenico Mercuri e Renato Campanini. Oltre alla brillante carriera, l’uomo vanta anche una vita privata ricca di soddisfazioni. Si è sposato con una splendida donna di nome Irene Goldin da ben 17 anni, che spesso lo segue durante il suo lavoro. Insieme hanno avuto due figlie di nome Bianca e Sofia, le quali hanno contribuito a creare un quadretto familiare felicissimo. Sul suo profilo Instagram spuntano le foto della sua splendida famiglia dove scrive di essere innamorato di loro.