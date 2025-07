Andrea Stramaccioni salva due ragazze che stavano annegando nel Gargano, il racconto dell'allenatore: “La vita è il bene più prezioso”

ANDREA STRAMACCIONI SALVA DUE RAGAZZE CHE STAVANO ANNEGANDO

Andrea Stramaccioni ha salvato due ragazze che stavano annegando a Baia di Sfinale, nel Gargano. L’ex allenatore dell’Inter si trovava in vacanza e non ha esitato a tuffarsi per aiutare le due ragazze in difficoltà, una di 17 e l’altra di 19 anni, di Bolzano.

Lo stesso Andrea Stramaccioni ha raccontato la vicenda ai microfoni di Gazzetta.it dopo essere stato premiato dalla guardia costiera italiana con una simbolica maglia rossa dei bagnini. Stramaccioni era sotto l’ombrellone con moglie e figli quando in lontananza persone hanno iniziato ad accalcarsi lungo la riva.

Il bagnino stava già attivandosi per salvare le due ragazze che sbracciavano e urlavano, “così mi sono alzato e mi sono diretto verso l’acqua in fretta e furia. Ho percepito subito il pericolo. Il bagnino non ce l’avrebbe mai fatta da solo”, sono state le parole dell’allenatore. Andrea Stramaccioni ha detto di non essere un eroe o un fenomeno, “anzi, ad un certo punto me la sono vista brutta anche io”, ma ha voluto comunque intervenire.

Il bagnino ha guidato il suo intervento: “Mi ha detto di dirigermi verso la prima ragazza, quella più grande, mentre lui si sarebbe concentrato sull’altra. Appena l’ho vista mi ha detto che aveva paura. L’acqua era alta, le onde forti, le ho ribadito di stare calma, di restare sul dorso e che in cinque minuti sarebbe tutto finito. Alla fine, così è stato”.

IL RACCONTO DEL SALVATAGGIO

Andrea Stramaccioni ha così riportato la ragazza una posizione sicura, prima di tornare ad aiutare il bagnino con l’altra ragazza, che era in una situazione più complicata anche a causa dello choc: “Spariva, andava giù e poi risaliva e soprattutto aveva già bevuto tanto. Nel frattempo, la barca di salvataggio aveva recuperato il bagnino e cercava di arrivare a noi, ma eravamo troppo vicini ai massi”. Questo è stato il momento più difficile, con la ragazza, ormai nel panico, che di fatto rischiava di trascinare anche il mister dentro l’acqua.

Stramaccioni allora le ha detto di infilarsi in una piccola insenatura tra gli scogli e l’ha “lanciata”, finendo a sua volta sott’acqua e poi contro gli scogli, prima di riuscire ad afferrare una corda, salvo seppur ferito alle braccia e alle gambe. “La ragazza era in salvo, ma l’ho saputo solo a riva. Ho tirato un sospiro di sollievo. L’ho fatto per un senso di protezione”. Andrea Stramaccioni ha quindi voluto concludere il suo racconto con un messaggio chiaro: “Quelle ragazze sarebbero annegate e il bagnino, con quel mare, non ce l’avrebbe fatta. Non ci ho pensato due volte e mi sono tuffato. Lo racconto perché chi legge deve tenere a mente che il bene più importante è la vita”.