La vita di Andrea Stroppa, il trentenne analista informatico romano rinomato per essere il referente italiano di Elon Musk, è cambiata radicalmente nella notte tra il 30 e il 31 marzo scorso: mentre le fiamme divoravano 16 auto elettriche Tesla in una concessionaria della periferia romana, un altro tipo di incendio – più silenzioso ma altrettanto pericoloso – iniziava a divampare attorno alla figura del giovane consulente.

Oggi Andrea Stroppa vive sotto scorta, con un provvedimento di protezione straordinaria emesso dai magistrati, dettato dalla convinzione che la sua sicurezza sia realmente in pericolo: “Ho ricevuto minacce di morte, ma inizialmente avevo rifiutato la scorta”, aveva confessato poche settimane prima che il rogo di via Serracapriola cambiasse le carte in tavola.

L’atto intimidatorio, rivendicato da ambienti anarchici secondo le prime indagini, non era un semplice atto vandalico ma un messaggio inequivocabile: Musk e tutto ciò che lo rappresenta in Italia sono nel mirino.

La parabola di Andrea Stroppa, classe 1994, è un perfetto concentrato delle contraddizioni dell’era digitale: ex hacker adolescente nel collettivo Anonymous, poi consulente per Matteo Renzi sulle interferenze russe durante il governo Conte I, per poi approdare al gruppo X (ex Twitter) come esperto nella lotta alla pedopornografia online.

Proprio in questa veste aveva conquistato la stima pubblica di Elon Musk in persona, che nel dicembre 2022 lo ringraziava su X per il lavoro svolto: “Grazie Andrea per come ci stai aiutando a risolvere questo problema”.

Quel tweet, innocuo e banale all’apparenza, potrebbe aver segnato irreversibilmente il suo destino, trasformando l’analista romano in un simbolo da colpire per coloro che vedono nel miliardario sudafricano l’incarnazione del capitalismo tecnologico sfrenato e senza regole e – mentre la procura indaga sull’incendio doloso e il ministro Piantedosi parla di “matrice anarchica antagonista” – Andrea Stroppa si ritrova a vivere sotto scorta.

Andrea Stroppa e l’inchiesta Sogei: il lato oscuro del referente di Elon Musk

Ma non è tutto: un’altra bufera si sta abbattendo imperiosa su Andrea Stroppa, questa volta legata a un’inchiesta giudiziaria che rischia di offuscare la sua immagine di esperto di cybersicurezza.

Il referente italiano di Elon Musk è infatti indagato per concorso in corruzione nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge Sogei, la società pubblica che gestisce i sistemi informativi dello Stato: secondo i finanzieri del Nucleo Speciale Frodi Telematiche, un ufficiale della Marina Militare avrebbe cercato di agganciare Stroppa dopo aver appreso del progetto governativo per l’acquisizione del sistema satellitare Starlink, di proprietà proprio del gruppo Musk.

Un caso piuttosto spinoso che si intreccia in modo inevitabile con il ruolo sempre più da protagonista che Stroppa ha assunto come ponte tra l’Italia e il tycoon tecnologico.

La storia di Andrea Stroppa è un romanzo di formazione digitale che sembra uscito da una serie TV: iniziata nei bassifondi del cyberattivismo con Anonymous, proseguita nei corridoi del potere come consulente di governi, approdata nei grattacieli dorati della Silicon Valley al fianco di uno degli uomini più potenti del pianeta.

Ma ogni medaglia ha il suo rovescio, e per Stroppa il prezzo da pagare per questa ascesa vertiginosa e improvvisa si sta rivelando sempre più alto: dalle minacce di morte al coinvolgimento in inchieste giudiziarie, fino alla scorta che oggi deve accompagnarlo in ogni suo movimento. La vita del trentenne romano è così diventata un equilibrio precario tra opportunità e rischi.