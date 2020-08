Andrea stupisce Anna dopo Temptation Island 2020/ Grande gesto d’amore, ma il web…

Andrea Battistelli e Anna Boschetti hanno concluso la loro avventura a Temptation Island 2020 in modo inaspettato per molti telespettatori. I due hanno lasciato insieme il programma e, ad oggi, la loro storia continua a gonfie vele. E se la Boschetti, furiosa, si è detta pronta a querelare gli hater, Andrea non dà alcun peso alle critiche che arrivano dal web e, anzi, sorprende tutti coloro che tifavano per la rottura della coppia con un nuovo gesto d’amore per la sua compagna. È stata proprio la Boschetti infatti a pubblicare su Instagram, in una story, le immagini di uno scenario romantico tutto organizzato dal suo fidanzato. Nel breve video viene mostrato la scritta “Ti amo” creata da Andrea sul pavimento con una serie di candele accese, poi al centro un grande mazzo di rose rosse.

Andrea sempre più innamorato di Anna: candele e rose rosse…

Nessuna crisi, dunque, per Anna e Andrea dopo Temptation Island 2020. Dopo averle regalato un cagnolino, il 27enne ha stupito nuovamente la sua compagna con un altro gesto romantico e chissà che, dopo la vacanza che hanno in progetto, lui non decida di fare il grande passo, ciò che lei attende con ansia: un figlio insieme. Di recente anche Lorenzo Amoruso è tornato a parlare della coppia e dell’amicizia nata con Andrea. Alle pagine del Magazine di Uomini e Donne ha dichiarato: “Con Andrea è nata una sintonia spontanea. In certi momenti mi sono anche rivisto nella sua storia, forse perché dall’altra parte c’era una madre di due bambini. Poi pensavo a quanto Anna e Manila fossero diverse: la mia compagna parlava di indipendenza totale e Anna del contrario.” Così ha ammesso: “Nessuna donna può pensare di trattare Andrea come un bambino, senza dargli il giusto valore: lui è un ragazzo con un cuore gigantesco, la testa sulle spalle e pieno di valori, come pochi se ne trovano alla sua età.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA