ANDREA SULZBACHER, EX COMPAGNA CLAYTON NORCROSS/ “Solo 4 anni insieme. Oggi sono single”

Clayton Norcross e l’amore

Clayton Norcross è uno degli ospiti di Serena Bortone nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno. L’attore americano, ricordato dai fan storici della soap Beautiful per aver interpretato Thorne Forrester, parla anche di amore, svelando di essere oggi single. “Sono divorziato adesso. Sono stato sposato una volta e per quattro anni. – così svela – Adesso non sono innamorato, io sono un po’ particolare, sto cercando la donna giusta. Quando sei sempre in giro è difficile trovare un amore duraturo…”

Clayton Norcross racconta poi il suo modo di conquistare le donne: “Mi piace vincere il cuore delle donne. Come? Con dolcezza, sensibilità. Alle donne piace il lato romantico della vita, bisogna trovare questo tocco magico, regalare loro la magia”. E continua: “Io sono una persona appassionata, cos’è l’amore senza passione? Mi piace una donna che non ha paura della sua passione”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Andrea Sulzbacher: chi l’ex compagna di Clayton Norcross

Andrea Sulzbacher è indicata dai vari esperti di gossip come l’ex compagna di Clayton Norcross, l’attore americano noto per aver interpretato Thorne Forrester nella soap opera “Beautiful”. Nonostante della sua vita privata si sappia davvero poco, l’ultima donna accostata all’attore è proprio Andrea Sulzbacher con cui la relazione sarebbe finita da qualche tempo. In una delle ultime interviste rilasciate, l’attore, pur senza fare nomi e senza sbilanciarsi, ha lasciato intendere di non avere una relazione stabile confermando indirettamente la fine della relazione con Andrea

Dell’ex compagna di Clayton Norcross, tuttavia, non si sa assolutamente nulla. Se l’attore è molto schivo e riservato pubblicando pochissimo della propria vita privata sui social, pare che Andrea non abbia neanche un profilo Instagram.

L’addio ad Andrea Sulzbacher e il matrimonio finito

Clayton Norcross è stato sposato una sola volta. In un’intervista di Tele Sette, l’attore ha dichiarato: “Ho divorziato da 3 anni circa 3 anni fa. Il Covid ha indotto tutti noi a riflettere a capire che quando ami te stesso è più facile essere amato. Siamo in costante evoluzione e la storia deve insegnarci a decidere chi vogliamo diventare” – ha dichiarato per poi aggiungere – “Ho un po’ di fidanzate in giro, ma loro devono capire che il lavoro viene prima”.

Per l’attore, dunque, il lavoro viene prima della vita privata? “E’ difficile tenere in piedi una relazione quando la tua professione ti porta inevitabilmente a girare il mondo“, ha spiegato in un’intervista.













