Andrea Tabanelli si apre nella casa di The Couple, il noto ex calciatore che si sta mettendo in gioco in questa nuova avventura nel programma di Canale Cinque ha raccontato alcuni lati personali inediti nelle scorse ore. Nel corso di una chiacchierata fatta con Brigitta Boccoli, Andrea Tabanelli ha rivelato di sentire la mancanza dei figli e chiaramente il pensiero non può non andare anche alla sua fidanzata, forse ha bisogno di lui. Inizialmente la ragazza non era felice che Andrea affrontasse questa nuova esperienza, ma il giovane le ha fatto comprendere quanto fosse importante per lui partecipare al programma, una nuova occasione per mettersi in mostra in vesti certamente differenti rispetto al passato.

A sorpresa Andrea Tabanelli si è detto sorpreso del fatto che è in realtà lui la persona che sta maggiormente accusando la nostalgia dalla sua famiglia in queste settimane. Brigitta Boccoli ha invitato il compagno di gioco a The Couple a non arrendersi, visto che presto potrà ritrovare i suoi affetti.

Andrea Tabanelli e la rivelazione su Beatrice

Non è la prima volta che Andrea Tabanelli, ex calciatore del Lecce tra gli altri club, ha preso la parola sulla sua Beatrice. La donna della sua vita, che non ha mai mollato il suo fianco anche nei giorni più complicati, come il post carriera in cui Andrea Tabanelli si è lasciato andare a una nuova vita dopo aver fatto i cont con un periodo di vuoto non indifferente:

“Una sera parlo con un dj, gli dissi che volevo fare il suo mestiere e non volevo più giocare; da allora sono io a mettere la musica” le parole di Andrea Tabanelli.